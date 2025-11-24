Ευρυτανία: Επίδομα τοκετού 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στα Άγραφα

Επίδομα τοκετού 3.000 ευρώ θεσμοθετείται για κάθε παιδί που γεννιέται στα Άγραφα Ευρυτανίας και σε άλλους ορεινούς δήμους της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Με θετικά μηνύματα για τους ορεινούς δήμους ολοκληρώθηκε το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2025. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει τη δυνατότητα χορήγησης επιδόματος έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στους ορεινούς δήμους.

Το μέτρο, που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους δήμους να αποφασίζουν οι ίδιοι τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε νέες γεννήσεις εντός των διοικητικών τους ορίων. Το ποσό, έως 3.000 ευρώ, αποτελεί μια ουσιαστική τομή για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ συνοδεύεται από πρόσθετες παροχές όπως επίδομα στέγασης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και κάλυψη δαπανών καυσίμων ή υγείας για δημοτικές δομές.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Λιβάνιος έκανε ειδική αναφορά στον Δήμο Αγράφων, επισημαίνοντας πως ήταν από τους πρώτους που ανέδειξαν το ζήτημα και πίεσαν για τη νομοθέτηση της ρύθμισης. Ο δήμος είχε ήδη λάβει απόφαση για

τη χορήγηση του επιδόματος σε 10 οικογένειες, ωστόσο η διαδικασία είχε «παγώσει» λόγω έλλειψης νομικής πρόβλεψης – κάτι που πλέον αλλάζει.

Καρδαμπίκης: «Άργησε, αλλά έγινε!»

«Άργησε, αλλά έγινε!», δηλώνει ο Δήμαρχος Αγράφων, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει αναλυτικά τα εξής: «Μετά από μακρά αναμονή και συνεχείς προσπάθειες, η κυβέρνηση προχωρά επιτέλους στη νομοθέτηση της χορήγησης επιδόματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, μέσω των Δήμων.

Η σημαντική αυτή είδηση ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος κράτησε το λόγο του και έκανε πράξη μια ουσιαστική δέσμευση στήριξης των νέων οικογενειών και της περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Δήμο Αγράφων, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας από τους Δήμους που

επέμειναν σθεναρά στην ανάγκη υλοποίησης αυτού του μέτρου, με συνεχείς παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις.

Ο Δήμος Αγράφων έχει δώσει έναν μεγάλο και επίμονο αγώνα για την καθιέρωση του επιδόματος, αναδεικνύοντας το δημογραφικό πρόβλημα και τη δυσκολία των νέων οικογενειών να σταθούν στα

πόδια τους, ειδικά στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Οι προσπάθειες αυτές σήμερα δικαιώνονται!».

Πηγή: evrytanika.gr