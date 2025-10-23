Ευρυτανία: Επ’ αυτοφωρο απατεώνες - Προσπάθησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο απατεώνες στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, που αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν τηλεφωνικά έναν αστυνομικό προσποιούμενοι τον «λογιστή».

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου συνέλαβαν χθες (22-10-2025) δύο ημεδαπούς, που αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν αστυνομικό προσποιούμενοι τον «λογιστή». Ο αστυνομικός ενημέρωσε αμέσως την Υπηρεσία του και σε προκαθορισμένη συνάντηση, πλησίον της οικίας του, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου επιτηρούσαν διακριτικά, εντόπισαν ένα σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με επιβαίνοντες τους δύο συλληφθέντες, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών.

Οι δράστες εντοπίστηκαν σε προκαθορισμένο ραντεβού, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, χρήματα και το όχημά τους.

Η επιχείρηση έγινε από ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Καρπενησίου, υπό τη διοίκηση του επικεφαλής Γιώργου Φύκα.

Η υπόθεση ερευνάται για τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες απάτες.

Πηγή: evrytanika.gr