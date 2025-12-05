Ευρυτανία: Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν την Εθνική, έχυσαν γάλα σε Δημαρχείο και Περιφέρεια

Στον χορό των κινητοποιήσεων οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Ευρυτανίας, όπου έστησαν μπλόκο την Εθνική Οδό, ενώ έχυσαν γάλα στο Δημαρχείο Καρπενησίου και στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ευρυτανίας πραγματοποιήσαν δυναμική διαμαρτυρία το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των πανελλαδικών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στις 11.00 έδωσαν ραντεβού στην ανατολική είσοδο του Καρπενησίου, όπου συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους.

Εκεί απηύθυνε χαιρετισμό ο κτηνοτρόφος Κώστας Γαλανός από το Καρπενήσι, ο οποίος ανέλυσε τα βασικά αιτήματα και τις δυσκολίες του κλάδου. Αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τη διαρκή υποβάθμιση των συνθηκών με τις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν οι παραγωγοί της Ευρυτανίας, επισημαίνοντας πως η κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο.

Το κομβόι κατευθύνθηκε προς το Δημαρχείο Καρπενησίου, στον Προφήτη Ηλία, όπου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι συναντήθηκαν με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Σκαρπή. Στο πλευρό του βρίσκονταν οι αντιδήμαρχοι Ταξιάρχης Σκλαπάνης και Κώστας Μπούργος, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Ο κ. Σκαρπής άκουσε τα αιτήματά τους και εξέφρασε τη διαρκή στήριξη της δημοτικής αρχής στις προσπάθειες του πρωτογενούς τομέα, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η κινητοποίηση συνεχίστηκε προς το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, όπου τους υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρης Τασιός. Στην τοποθέτησή του εξέφρασε κατανόηση για τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργειών που θα επιτρέψουν στον πρωτογενή τομέα να παραμείνει βιώσιμος.

Οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε συμβολικές κινήσεις, ρίχνοντας γάλα και άχυρα, στον δρόμο έξω από το Δημαρχείο και στον προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου της ΠΕ Ευρυτανίας.

