Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Αγνόησα τα σημάδια και έφτασα στο τελικό στάδιο αιματολογικού καρκίνου»

Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και του «Survivor», Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, με ανάρτηση στο TikTok, αποκαλύπτοντας πως βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν αιματολογικό καρκίνο, που αγνόησε για δύο ολόκληρα χρόνια.

«Ίσως να μην περνούσαν δύο χρόνια με τον αιματολογικό καρκίνο μέσα μου κι αυτό γιατί αγνόησα τα συμπτώματα. Τα αγνόησα γιατί δεν τα ήξερα. Έφτασα στο τρίτο τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, αυτόν του λεμφώματος Hodgkin, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια», είπε στο βίντεο.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ανέφερε αναλυτικά τα προειδοποιητικά σημάδια. «Φαγούρα, νυχτερινές εφιδρώσεις, έντονος βήχας, ανορεξία, απώλεια βάρους, πυρετός και ένιωθα κουρασμένη χωρίς λόγο». Όπως είπε, θεώρησε πως πρόκειται για κάτι απλό, «στρες ή αλλεργία», χωρίς να φαντάζεται πως πίσω από αυτά τα συμπτώματα κρυβόταν κάτι τόσο σοβαρό.

«Πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει στον οργανισμό μου. Αν το είχα ψάξει πιο νωρίς, ίσως να μην είχα φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο με κίνδυνο να χάσω τη ζωή μου», τόνισε και είπε κλείνοντας: «Γι’ αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Για να μάθεις κι εσύ αυτά που εγώ έμαθα αργά. Αν έχεις ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα που ανέφερα, μην τα αγνοείς. Πήγαινε στο γιατρό και έλεγξέ το. Μην φοβάσαι να πας στο γιατρό. Και να θυμάσαι πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές κυριολεκτικά».

Το λέμφωμα Hodgkin είναι ένας τύπος καρκίνου του λεμφικού συστήματος, ο οποίος επηρεάζει τους λεμφαδένες και άλλα όργανα του ανοσοποιητικού.

Χαρακτηρίζεται από την παρουσία ειδικών καρκινικών κυττάρων, γνωστών ως κύτταρα Reed-Sternberg. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διόγκωση των λεμφαδένων, πυρετό, νυχτερινές εφιδρώσεις, απώλεια βάρους και έντονη κούραση.

Παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την ηλικία (συνήθως εμφανίζεται σε νέους 15-40 ετών ή σε άτομα άνω των 55), το ιστορικό λοίμωξης από τον ιό Epstein-Barr (EBV) και το οικογενειακό ιστορικό.

Η θεραπεία για το λέμφωμα Hodgkin περιλαμβάνει κυρίως χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, ενώ σε προχωρημένα στάδια μπορεί να απαιτηθεί μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Έχει υψηλά ποσοστά πλήρους ανάρρωσης, ειδικά όταν η διάγνωση γίνεται σε πρώιμο στάδιο.

