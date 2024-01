Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Καταδίκη της Ελλάδας για την υπόθεση των οροθετικών γυναικών

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Ελλάδα, 12 χρόνια μετά, για την υπόθεση αποκάλυψης των προσωπικών δεδομένων οροθετικών γυναικών την περίοδο που υπουργός Υγείας ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος και υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τον Απρίλιο του 2012 συνελήφθησαν 32 οροθετικές γυναίκες, οι οποίες διώχθηκαν για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος με βάση την υγειονομική διάταξη 39Α. Τις κατηγόρησαν ότι είχαν την πρόθεση να μολύνουν πελάτες τους ως εκδιδόμενες και με εισαγγελική παραγγελία, τα ονόματα και οι φωτογραφίες του δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στη σημερινή απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξαν δύο παραβιάσεις:

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει συνολικά 70.000 ευρώ στους προσφεύγοντες για ηθική βλάβη.

Judgment O.G. and Others v. Greece – disclosure of identities and medical data of prostitutes diagnosed with HIVhttps://t.co/erEWYWSraH#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/2vo080kOXs

