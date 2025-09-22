Ευρωπαϊκή Ημέρα Πεζοπορίας στο Αγρίνιο: Πλούσιο τριήμερο για την ανάδειξη του πεζοπορικού τουρισμού

Ο Δήμος Αγρινίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Πεζοπορίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσαν εκδηλώσεις και πεζοπορίες για την προώθηση του πεζοπορικού τουρισμού.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πεζοπορίας αναφέρει:

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πεζοπορίας, ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πεζοπορίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με ενεργό συμμετοχή των μελών μας Α.Μ.Κ.Ε. ΕΠΠΙ Δρούμε( Παρθενία Χαρίτου) και Trace Your Eco Φυσιολατρικό Σωματείο( Τσιαλίκης Στέλιος) , σχεδίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα που παρουσίασε σε κεντρική εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δήμου Αγρινίου το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Περιλάμβανε: Ομιλίες και παρουσιάσεις:

Η εμπειρία από τις δραστηριότητες των μελών μας (Κοιν.Σ.Επ. 5ΕΝΤΕ, Traceyoureco Φυσιολατρικό Σωματείο, Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας , Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ. για την ανάπτυξη του πεζοπορικού/ περιηγητικού τουρισμού ως μοχλό οικονομικής ανάταξης της υπαίθρου της πατρίδας μας.

Πεζοπορία ως μορφή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

Καλές πρακτικές - αναδείξεις μονοπατιών σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Τα τοπικά μονοπάτια και η ένταξή τους σε τουριστικές διαδρομές.

Πραγματοποιήθηκαν Πεζοπορίες και ξεναγήσεις, στον ορεινό όγκο του Παναιτωλικού, στην Αρχαία Στράτος, λίμνη Τριχωνίδα περιοχές που συνδέουν την πεζοπορία με τον πολιτισμό και την τοπική ιστορία.

Επισκεφτήκαμε τα χωριά της περιοχής όπου συζητήσαμε με τους προέδρους και τους κατοίκους τους και παρουσιάσαμε την πρόταση μας για την τοπική ανάπτυξη τους μέσω της δημιουργίας υποδομών του πεζοπορικού τουρισμού.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:

Τον Δήμο Αγρινίου ( Γεώργιος Παπαναστασίου δήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος αντιδήμαρχος διεύθυνση τοπικής οικονομικής ανάπτυξης , Σκαρτσάρης Ανδρέας αντιδήμαρχος ,Τζιωλης Δημήτριος γενικός γραμματέας επί θεμάτων Χωροταξίας- Πολεοδομίας)

Την περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος )

Τους κατοίκους των χωριών που επισκεφτήκαμε για την μοναδική τους φιλοξενία!

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πεζοπορίας ghf.gr στηρίζει και υποστηρίζει τους φορείς της περιφέρειας, , σε βιώσιμες δράσεις ανάδειξης του εναλλακτικού-περιπατητικού / πεζοπορικού τουρισμού.

Η συμβολή της στην κοινωνία είναι να ενημερώνει (από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τους τοπικούς συλλόγους ) για την υλοποίηση των προαναφερθέντων διαδικασιών μέσω ανάλογων εκδηλώσεων απανταχού στην Ελλάδα.

Αγαπητοί όλοι , υποχρέωση μας να ενεργοποιηθούμε και σε αυτήν την κατεύθυνση.

Δείτε φωτογραφίες: