Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Λήγει η θητεία της Λάουρα Κοβέσι – Αναλαμβάνει ο Αντρές Ρίτερ

Toν Γερμανό, Αντρές Ρίτερ, επέλεξε το απόγευμα της Τετάρτης το Ευρωκοινοβούλιο ως βασικό υποψήφιο για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), στη θέση της Λάουρα Κοβέσι, η θητεία της οποίας λήγει το 2026.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία τις προτιμήσεις τους για τον διορισμό του επόμενου Ευρωπαίου Εισαγγελέα, του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Ο Γερμανόςείναι νυν αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕ. Ως εισαγγελέας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην πατρίδα του, έχει εξειδικευτεί στο οικονομικό έγκλημα και την απάτη επιδοτήσεων της ΕΕ, και στηρίχθηκε στο έργο του όταν διεκδίκησε τη θέση πριν από έξι χρόνια.

Η θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με έδρα το Λουξεμβούργο, είναι μία από τις πιο δύσκολες νομικές θέσεις της ΕΕ, καθώς περιλαμβάνει τον συντονισμό μιας ομάδας διευρωπαϊκών εγκληματολογικών ερευνών, με στόχο όσους κατηγορούνται για την απάτη ή την καταχρηστική χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, από ανώτατους αξιωματούχους μέχρι εγκληματικές οργανώσεις.

Όπως γράφει το Euractiv, οι μελλοντικές υποθέσεις του περιλαμβάνουν σημαντικούς φακέλους όπως την προμήθεια εμβολίων κατά του COVID, την οποία ενέκρινε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια νέα έρευνα για τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και το Κολλέγιο της Ευρώπης, καθώς και πολλές υποθέσεις που αφορούν την υποτιθέμενη κατάχρηση χρημάτων της ΕΕ από ευρωβουλευτές ή πολιτικά κόμματα όπως η γαλλική ακροδεξιά.

Η ρουμανικής καταγωγής εισαγγελική λειτουργός κ. Κοβέσι το 2019 ανέλαβε καθήκοντα Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως και τον περασμένο Οκτώβριο είχε επισκεφθεί την Αθήνα.

Κατά την παραμονή της στην Ελλάδα η κυρία Κοβέσι συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ενώ επισκέφθηκε τα εδώ γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παράλληλα, στο Τελωνείο του Πειραιά η κυρία Κοβέσι παραχώρησε συνέντευξη Τύπου (2.10.2025) και αναφέρθηκε στην εν εξελίξει έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση «Καλυψώ», στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στο νόμο περί ευθύνη υπουργών σε σχέση με τα Τέμπη, στην επιχείρηση «Καλυψώ», αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

