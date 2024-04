Ευρωπαϊκή αναγνώριση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη στήριξη στους ωφελούμενους ΤΕΒΑ

Χ. Μπονάνος: «Κανένας μόνος! Και το εννοούμε»

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση Εμπειρογνώμων & Μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου TEBA – EKT + (FEAD- ESF + ) – που διοργάνωσε το CoP Community of Practice on Material Support SΙ Initiatives ESF + στην Αθήνα 10-11 Aπριλίου 2024 (Whyndham Grand Athens)

Τη συνάντηση ξεκίνησαν με εναρκτήριο χαιρετισμό η εκπρόσωπος της ΕΕ Christiana Costinescu, European Comisssion - DG EMPL –Deputy Head of Unit Greece Cyprus, συγχαίροντας τις προσπάθειες της χώρας μας και η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη που επισήμανε την ενεργή στήριξη του Υπουργείου για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες και την στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των Περιφερειών για τις προγραμματιζόμενες δράσεις της νέας περιόδου εφαρμογής του Προγράμματος ΤΕΒΑ- ΕΚΤ+.

Ακολούθως, χαιρετισμό απεύθυνε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος αναφέροντας:

«Υλοποιήσαμε ένα σύνολο καινοτόμων δράσεων για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου CoP να διοργανώσει αυτή την συνάντηση εμπειρογνωμόνων /μελών στην Ελλάδα.

Συμμετέχουμε ενεργά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο FEAD ESF+ με αλλεπάλληλες παρουσιάσεις, διακρίσεις δράσεων και με προτάσεις μας για την ουσιαστική στήριξη των οικονομικά αδύναμων πολιτών. Σήμερα, έχουμε μια σημαντική ευκαιρία για μεγαλύτερη συνεργασία μας και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ώστε να αυξήσουμε τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχική διαδικασία των ωφελούμενων ΤΕΒΑ, τόσο κατά την λήψη αποφάσεων όσο και κατά την εφαρμογή των μέτρων. Είναι κεντρικός πυλώνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η επίτευξη του Στόχου της Αειφόρου Ανάπτυξης :Leave No One Behind. Κανένας μόνος! Και το εννοούμε. Προτεραιότητα μας είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας. Και πιστεύω πως αυτό οφείλουμε να το αποδεικνύουμε καθημερινά όχι μόνο ως πολιτικοί άλλα και ως άνθρωποι για τον άνθρωπο».

Στην συνάντηση ομιλητές με παρουσιάσεις ήταν επίσης η Αν.Προϊστάμενη Διαχ/κης Αρχής ΤΕΒΑ ΟΠΕΚΑ Ελένη Φωτοπούλου που παρουσίασε σε εθνικό επίπεδο το έργο και τον προγραμματισμό της Δ.Α ΟΠΕΚΑ. Η συνάντηση έγινε επίσης παρουσία του Πρόεδρου του ΔΣ & Διοικητή του ΟΠΕΚΑ Κων/νου Γλούμη – Ατσαλάκη, του Προϊσταμένου της Δ.Α. ΤΕΒΑ ΟΠΕΚΑ Γιάννη Πασπάλα, προϊστάμενων στελεχών του ΕΥΣΕΚΤ, εκπροσώπους από: ΕΕ Υπουργεία & Διαχειριστικές Αρχές Υπουργείων Ευρωπαϊκών Κρατών, Experts του European Competence Centre for Social Innovation, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας, εκπροσώπους από Ευρωπαϊκό Ερυθρό Σταυρό, ΕΕ Πανεπιστήμια και από άλλους σημαντικούς ευρωπαϊκούς και ελληνικούς φορείς. Την ΠΔΕ εκπροσώπησε η Υπ. Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ Μαίρη Ξένου (μέλος του Steering Group CoP On Material Support), προσκεκλημένη για την παρουσίαση των Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ της ΠΔΕ ως καλές και καινοτόμες πρακτικές συμπεριλαμβάνοντας πρωτοβουλίες συνεργειών στήριξης που αναπτυχτήκαν.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας βάσης για ενεργή συμμετοχή των ωφελούμενων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που υλοποίησε η Περιφέρεια στο διάστημα 2019-2023.

Η διοργάνωση συμπεριλάμβανε και επισκέψεις των ΕΕ CoP μελών και καλεσμένων σε φορείς στην Αθήνα που ενεργοποιούνται επιτυχώς με το ΤΕΒΑ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με ανταλλαγές τεχνογνωσίας, προτάσεις για νέες συνέργειες και προοπτικές για την ενδυνάμωση των οικονομικά ευάλωτων πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.