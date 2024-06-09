Ευρωεκλογές 2024: Ποιοι προηγούνται στην Αιτωλοακαρνανία σε σταυρούς
Οι πρώτοι σε σταυρούς με την ενσωμάτωση να έχει ήδη φτάσει στο 90,22% στην Αιτωλοακαρνανία
Με την ενσωμάτωση να έχει φτάσει το40,53% στην Αιτωλοακαρνανία ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται ποιοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές προηγούνται σε σταυρούς, στην προτίμηση των Αιτωλοακαρνάνων που προσήλθαν σήμερα στις κάλπες για να ψηφίσουν.
Δείτε αναλυτικά ανά κόμμα :
Νέα Δημοκρατία
ΑΥΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.931
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.529
ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΦΡΕΝΤΗΣ 1.215
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) 1.011
ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 861
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 810
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 714
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) 642
ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ 476
ΦΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) 464
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.175
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.168
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 782
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 579
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 512
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 492
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) 461
ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 450
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 400
ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 312
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 183
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 781
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 775
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 638
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 607
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ 515
ΜΟΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 495
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 465
ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) 452
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 394
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 373
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 307
ΚΚΕ
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 1.086
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 751
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 737
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 616
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 192
ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 129
ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) 129
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) 113
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 102
ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΚΑ 102
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή 89
ΕΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ) 377
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΩ 284
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 146
ΚΙΑΓΙΑ ΕΥΣΕΒΙΑ 139
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 126
ΚΑΤΣΙΑΦΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 121
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 113
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 105
ΚΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 90
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ»
ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 309
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 168
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 146
ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 141
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΚΗΣ) 121
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 99
ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τ87
ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 86
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 83
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 76
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 258
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 95
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) 46
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ 80
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 68
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 64