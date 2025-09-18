Ευπάλιο Φωκίδας: «Οι εισβολείς θα πυροβολούνται και θα θάβονται επιτόπου», προειδοποιεί πινακίδα!

Στο Ευπάλιο Φωκίδας ένας ιδιοκτήτης οικοπέδου που στο παρελθόν έχει πέσει πολλές φορές θύμα ληστών αποφάσισε να προστατεύσει την περιουσία του με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Στην είσοδο του οικοπέδου του τοποθέτησε μία εντυπωσιακή κίτρινη πινακίδα που προειδοποιεί με μεγάλα μαύρα γράμματα:

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εισβολείς θα πυροβολούνται και θα θάβονται επιτόπου!»

Το μήνυμα έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης στην περιοχή ενώ η φωτογραφία της πινακίδας αναρτήθηκε από τον «βεδουίνο» Σπύρο Πριόβολο που κατάγεται από το χωριό και κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων με σχόλια που κυμαίνονται από γέλια μέχρι απορίες για το αν ο ιδιοκτήτης αστειεύεται ή αν πρέπει όντως να το σκεφτείς δύο φορές πριν περάσεις την καγκελόπορτα.

Το Ευπάλιο βέβαια έχει συνηθίσει να τραβάει βλέμματα για πιο ευχάριστους λόγους. Πρόκειται για μια κωμόπολη με μακρά ιστορία, που στα χρόνια της Επανάστασης του 1821 έδωσε το παρών με αγωνιστές και προσέφερε καταφύγιο σε πολεμιστές. Στον 20ό αιώνα εξελίχθηκε σε διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Δωρίδας ενώ σήμερα διατηρεί την παραδοσιακή του φυσιογνωμία με καφενεία, πλατεία και όμορφη θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο. Η γειτνίαση με τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου το καθιστά κόμβο ανάμεσα στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο και πολλοί το προτιμούν για εξοχική κατοικία ή διακοπές.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό ήρθε να προστεθεί και η περίφημη πινακίδα που έκανε το Ευπάλιο θέμα σε διαδικτυακές συζητήσεις. Άλλοι τη βλέπουν ως ακραίο αλλά χιουμοριστικό μήνυμα, άλλοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για τρόπο εκτόνωσης ή απλώς για… δωρεάν διαφήμιση της περιοχής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι περαστικοί δεν θα την ξεχάσουν εύκολα και πως ένας απλός φράχτης κατάφερε να γίνει το πιο viral σημείο της Δωρίδας.

