Ευλογημένη νέα σχολική χρονιά στο «Παναγία Ελεούσα» - Αγιασμός σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο

Ευλογημένη νέα σχολική χρονιά στο Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα», με τον καθιερωμένο Αγιασμό που τελέστηκε στις εκπαιδευτικές του μονάδες σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Η ανακοίνωση:

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, με την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους, πραγματοποίησε στις Εκπαιδευτικές του Μονάδες Αγιασμό, στην Έδρα – Α΄ Εκπαιδευτική Μονάδα στο Μεσολόγγι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 και στη Β΄ Εκπαιδευτική Μονάδα στο Αγρίνιο την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 αντίστοιχα.

Ευχαριστούμε θερμότατα τους ιερείς που παρέστησαν και τέλεσαν τους Αγιασμούς, τον Πρωτοσύγκελλο π. Θεόκλητο Ράπτη και τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Πατσιαλό και ευχόμαστε μια Ευλογημένη και Δημιουργική Εκπαιδευτική Χρονιά σε όλους, με τις ευλογίες της Παναγίας Ελεούσας να μας σκέπουν.

Δείτε φωτογραφίες: