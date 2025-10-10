Ευλογιά: Υπάρχουν θανατώσεις για «ψεύτικα» ζώα; Τι απάντησε ο Ανδρέας Φίλιας

Ένα από τα παρεμπίπτοντα θέματα που προκύπτουν στην ιστορία με την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τις θανατώσεις των ζώων που μολύνθηκαν έχει να κάνει ταυτόχρονα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη γνωστή κομπίνα κάποιων «έξυπνων» που είχαν π.χ. 50 ζώα και δήλωναν 200… για να εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.

Έτσι έχει προκληθεί μια εκτίμηση ή μια φήμη κυρίως στις περιοχές με έντονη παρουσία της κτηνοτροφίας, πως το γεγονός ότι η ζωονόσος ξέφυγε ίσως κάποιους να τους βόλεψε, προκειμένου να καλύψουν τα όσα ανύπαρκτα ζώα είχαν δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «εξαφανίζοντάς τα» διά… της σφαγής, που έγινε στα ζώα που μολύνθηκαν από την ευλογιά.

Αυτή η φήμη έχει φτάσει και στη Δυτική Ελλάδα, καθώς το ζωικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατ. αιγοπροβάτα. Υπάρχουν λοιπόν θανατώσεις για «ψεύτικα» ζώα;

Κατηγορηματικά όχι, απάντησε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Φίλιας στη χθεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, όπου συζητήθηκε εκτενώς η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί η κατάσταση με τη ζωονόσο.

«Οι Περιφέρειες δεν δίνουν επιδοτήσεις, δεν κάνουν ελέγχους για τις επιδοτήσεις. Οι Περιφέρειες με τις κτηνιατρικές τους υπηρεσίες είναι υπεύθυνες μόνο για την υγεία των ζώων» είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Φίλιας και υπογράμμισε πως όσα ζώα θανατώθηκαν, τόσα ακριβώς καταγράφηκαν από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Εφημερίδα «Συνείδηση»