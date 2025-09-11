Ευλογιά προβάτων στη Θεσσαλία: 1.200 κοπάδια σε κίνδυνο – Χάθηκαν ήδη πάνω από 30.000 ζώα

Η εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων βυθίζει σε απόγνωση τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, με δεκάδες και εκατοντάδες ζώα να θανατώνονται καθημερινά.

Το tilegrafimanews.gr βρέθηκε δίπλα σε ανθρώπους της υπαίθρου, οι οποίοι με ψευδώνυμα μίλησαν ανοιχτά για την τραγική κατάσταση που βιώνουν.

«Μέσα σε μια εβδομάδα έχασα 300 πρόβατα»

Ο Δημήτρης Ρώτης από το Νέο Περιβόλι Λάρισας εξηγεί ότι η ευλογιά «χτύπησε» σαν κεραυνός εν αιθρία:

«Σε επτά μέρες θανατώθηκαν 300 ζώα. Η κτηνιατρική υπηρεσία ήταν ξεκάθαρη: καμία πιθανότητα σωτηρίας, όλα πρέπει να θανατωθούν. Μιλάμε για καταστροφή, για πλήρη εξαφάνιση μιας μονάδας που χτίστηκε με κόπο δεκαετιών».

Ο ίδιος τονίζει ότι τα κόστη απολύμανσης τα καλύπτει μόνος του, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη. «Το κράτος δεν έχει διαθέσει ούτε ένα λίτρο απολυμαντικό. Οι οδηγίες έρχονται, αλλά οι πόροι λείπουν. Αν συνεχιστεί έτσι, πολλοί από εμάς θα εγκαταλείψουμε», λέει με αγανάκτηση.

Αγναντερή: «Αν δεν δοθούν αποζημιώσεις, τελειώσαμε»

Η Ελένη Παπαθανασίου από την Αγναντερή περιγράφει με σπασμένη φωνή:

«Είχαμε 500 πρόβατα. Σήμερα έχουν απομείνει 120. Η ευλογιά θέρισε. Κάθε μέρα βλέπαμε τα ζώα να πέφτουν ένα ένα. Μας λένε να απολυμαίνουμε, να προσέχουμε, αλλά πώς; Με τι λεφτά; Αν δεν υπάρξει αποζημίωση στο πραγματικό κόστος αντικατάστασης, τελειώσαμε».

Η ίδια ζητά να λειτουργήσει ειδικό ταμείο στήριξης, όπως προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, «γιατί δεν γίνεται κάθε φορά να περιμένουμε μήνες ή χρόνια για να δούμε κάποια ενίσχυση».

Καλό Νερό: «Η φέτα μας κινδυνεύει»

Ο Βασίλης Κανελλόπουλος από το Καλό Νερό Λάρισας τονίζει ότι το ζήτημα ξεπερνά την τοπική διάσταση:

«Δεν είναι μόνο οι μονάδες μας. Κινδυνεύει η ίδια η φέτα, το εθνικό μας προϊόν. Αν χαθούν κοπάδια και μειωθεί η παραγωγή, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τεράστιο πρόβλημα εξαγωγών. Και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο εμβολιασμών. Μένουμε απροστάτευτοι».

Ο ίδιος ζητά οργανωμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με έλεγχο και δωρεάν διανομή εμβολίων, πριν η κατάσταση ξεφύγει οριστικά.

Τύρναβος: «Δεν γίνεται να πληρώνουμε μόνοι μας»

Ο Νίκος Μιχαλούλης από τον Τύρναβο περιγράφει το οικονομικό βάρος:

«Τα απολυμαντικά, τα γάντια, οι στολές, όλα με δικά μας λεφτά. Κάθε μέρα ξοδεύουμε δεκάδες ευρώ για να κρατήσουμε καθαρούς τους στάβλους. Και δεν ξέρουμε αν αύριο θα έχουμε κοπάδι. Είναι παράλογο. Ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει δράση, να διαθέσει υγειονομικό υλικό και να στείλει κινητές μονάδες κτηνιάτρων στα χωριά».

Ελασσώνα: «Κάθε ζώο που χάνεται είναι οικογένεια που καταρρέει»

Ο Θανάσης Δεληγιάννης από την Ελασσώνα μιλάει για το κοινωνικό κόστος:

«Η κτηνοτροφία δεν είναι απλά δουλειά. Είναι οικογένειες, είναι χωριά που ζουν από αυτήν. Όταν θανατώνεται ένα κοπάδι, δεν χάνεται μόνο εισόδημα, χάνεται η ταυτότητα μιας ολόκληρης περιοχής. Αν το κράτος δεν σταθεί δίπλα μας, θα αδειάσει η ύπαιθρος».

Ζητά άμεση ενεργοποίηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος αντικατάστασης ζώων, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και πολύμηνες καθυστερήσεις.

Τι λένε οι ειδικοί

Σύμφωνα με πληροφορίες του tilegrafimanews.gr, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν ήδη εισηγηθεί τη δημιουργία εθνικού προγράμματος εμβολιασμού, καθώς και την ενεργοποίηση κινητών μονάδων πρόληψης και ενημέρωσης. Ωστόσο, το ζήτημα του κόστους αποτελεί τροχοπέδη.

Στελέχη του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης που μίλησαν στο tilegrafimanews.gr παραδέχονται ότι η στήριξη πρέπει να είναι άμεση και στοχευμένη: «Δεν αρκούν υποσχέσεις. Χρειάζεται οργανωμένο σχέδιο, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων».

Η πολιτική διάσταση

Η ευλογιά των προβάτων ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την επάρκεια και την ασφάλεια της ελληνικής κτηνοτροφίας. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν όχι μόνο αποζημιώσεις, αλλά και μέτρα μακροπρόθεσμης προστασίας:

• Δημιουργία ειδικού ταμείου κρίσεων.

• Δωρεάν παροχή μέσων βιοασφάλειας.

• Εθνικό σχέδιο εμβολιασμών.

• Συνεχής επιτόπια παρουσία κτηνιάτρων.

Η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας καλεί σε σύσκεψη την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμ Τυρνάβου, με τη συμμετοχή παραγωγών, κτηνιάτρων, αγροτών, τυροκόμων, καταναλωτών και θεσμικών εκπροσώπων.

Η ευλογιά προβάτων δεν είναι ένα τοπικό περιστατικό. Είναι μια κρίση που απειλεί την παραγωγή, το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών και την εθνική διατροφική ασφάλεια. Από τον Νέο Περιβόλι έως την Ελασσώνα, οι φωνές των κτηνοτρόφων ηχούν δραματικές: «Βοήθεια τώρα, πριν να είναι αργά».

Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει έναν από τους πιο ζωντανούς κλάδους της υπαίθρου της. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς οι αποζημιώσεις, αλλά η διατήρηση της ίδιας της κτηνοτροφικής ταυτότητας της Θεσσαλίας και της χώρας.

Παντελής Χαριτάκης - tilegrafimanews.gr