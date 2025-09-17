Ευλογιά: Οι παράνομες μεταφορές ζώων είναι αδύνατο να ελεγχθούν απολύτως

Καθυστέρησε το κράτος στη λήψη μέτρων για την ευλογιά αιγοπροβάτων, αλλά οι παράνομες μεταφορές ζώων που τροφοδοτούν την εξάπλωση της ζωονόσου παραμένουν αδύνατο να ελεγχθούν πλήρως.

Μπορεί πράγματι σε κάποιες περιπτώσεις το Κράτος να έχει κινηθεί με αργά αντανακλαστικά, με ελλιπή μέτρα κτλ αλλά επίσης σε αρκετές περιπτώσεις οι ευθύνες δεν περιορίζονται μόνο στο Κράτος. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπου μέσα στο καλοκαίρι ξεκίνησε μια νέα μεγάλη έξαρση της ζωονόσου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν το πρόβλημα παραμένει οι παράνομες μεταφορές ζώων, που όπως φαίνεται δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν απολύτως. Δεν τίθεται ζήτημα όσον αφορά τις ευθύνες του Κράτους, που ενδεχομένως έπρεπε νωρίτερα να είχε κινηθεί με πιο αυστηρά μέτρα.

Όμως τι μπορείς να κάνει όταν για παράδειγμα οι υπηρεσίες της Κτηνιατρικής στην Αχαΐα πριν από μερικές εβδομάδες εντόπισαν στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας 85 ζώα νεκρά ήδη από την ευλογιά…!!! Πράγμα που σημαίνει ότι η ζωονόσος προϋπήρχε αρκετό καιρό πριν και κανείς δεν είχε ειδοποιήσει τις αρμόδιες Αρχές!!! Πράγμα που είναι επίσης ποινικά κολάσιμο και γι΄αυτό η Περιφέρεια έχει στείλει φακέλους με στοιχεία για κάποιες εκτροφές που μολύνθηκαν στην Εισαγγελία προς διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

Εφημερίδα «Συνείδηση»