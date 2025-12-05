Ευλογιά: Κτηνοτρόφος αποχαιρετά με λυγμούς τα 450 πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου που εκτρέφει εδώ και δεκαετίες

Σε μια σκηνή που ραγίζει καρδιές, η οικογένεια του κτηνοτρόφου Κωνσταντίνου Θεολόγου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης αποχαιρετά με λυγμούς, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τα 450 πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου που εκτρέφει εδώ και δεκαετίες.

Λόγω ευλογιάς στο κοπάδι, οι κτηνιατρικές αρχές διέταξαν την άμεση θανάτωση όλων των ζώων – τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή.

«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», λέει με σπασμένη φωνή ο Κωνσταντίνος Θεολόγου, ενώ η σύζυγός του πνίγεται από το κλάμα αγκαλιάζοντας τα παιδιά της. Τα παιδιά της οικογένειας, που μεγάλωσαν ανάμεσα στα αρνιά, χαϊδεύουν για τελευταία φορά τα ζώα που ταΐζαν με το μπιμπερό από μωρά.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τα πρόβατα να βγαίνουν την τελευταία τους βόλτα, ενώ η οικογένεια τα αποχαιρετά. «Αυτή η φυλή υπήρχε εδώ πριν από εμάς. Τώρα εξαφανίζεται μαζί με το βιός μας», ψιθυρίζει ο κτηνοτρόφος.

