Ευλογιά αιγοπροβάτων: Απολυμάνσεις για περιορισμό εξάπλωσης της ζωονόσου στο Μεσολόγγι

Μετά από έκταση σύσκεψη ο Δήμος Μεσολογγίου προχώρησε σε απολυμάνσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προχώρησε άμεσα σήμερα Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025, σε απολυμάνσεις σε περιοχές του Δήμου, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θανάση Μαυρομμάτη, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κ. Σπύρου Διαμαντόπουλου, του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκου Παπανικολάου, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων.



Οι απολυμάνσεις έγιναν από συνεργείο του Δήμου, με τη συνδρομή μισθωμένου ιδιωτικού οχήματος (τρακτέρ), σε σημεία που υπέδειξε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα στο Ευηνοχώρι, στον Άγιο Θωμά και σε γειτονικές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε εγκεκριμένο απολυμαντικό σκεύασμα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των επιτόπιων ελέγχων, με γεωγραφική επέκταση και αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας και της δημόσιας υγείας.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, και καλεί τους κτηνοτρόφους και τους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες των αρχών για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.