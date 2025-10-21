Εύηνος: Με ακόμη λιγότερο νερό στο ποτάμι για τις ανάγκες της Αθήνας

Μειώνεται προσωρινά η οικολογική παροχή του Ευήνου από 1 σε 0,31 m³/s για την εξοικονόμηση νερού στην Αθήνα, προσομοιώνοντας συνθήκες ξηρασίας χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Από τα ψιλά της επικαιρότητας πέρασε το γεγονός ότι εδώ και ενάμισι μήνα περίπου, με τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του φράγματος του Ευήνου, στην ορεινή Ναυπακτία, έχει μειωθεί η οικολογική παροχή του ποταμού στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η ΕΥΔΑΠ για τον κίνδυνο της λειψυδρίας στην Αττική.

Η μείωση της οικολογικής παροχής για ένα έτος από 1 m3/s σε 0,31 m3/s θα επιφέρει εξοικονόμηση 21 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, τα οποία με βάση τρέχοντα στοιχεία κατανάλωσης νερού ισοδυναμούν με κατανάλωση 21 ημερών περίπου για το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Το εν λόγω μέτρο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τη λογική, όπως αναφέρεται στην απόφαση ότι «εφόσον είναι ανέφικτες άλλες λύσεις θα μπορούσε να γίνει κατ΄ εξαίρεση αποδεκτή η μείωση της οικολογικής παροχής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως έκτακτη ρύθμιση, αλλά όχι η πλήρης διακοπή της».

Το μέτρο πέρασε στην ψηλά της επικαιρότητας και ίσως έξω από το ραντάρ των τοπικώνφορέων στην Αιτωλοακαρνανία ή άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς δεν υπήρξε κάποια αντίδραση.

Βέβαια το μέτρο χαρακτηρίζεται ως προσωρινό, ενώ σε περίπτωση που η ΕΥΔΑΠ αιτηθεί παράταση πέραν του ενός χρόνου, θα πρέπει να υποβάλει Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη με τεκμηρίωση της σχετικής αναγκαιότητας και με εξέταση των λοιπών μέτρων, που ελήφθησαν ή προτείνεται να ληφθούν για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ξηρασίας στην υδροδότηση της Αττικής.

Η οικολογική παροχή θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι η ελάχιστη παροχή που πρέπει να διατηρηθεί στον ποταμό, ώστε να μην επηρεαστεί το οικοσύστημα κατάντη ενός φράγματος που διαταράσσει την απορροή ενός ποταμού. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στον Αώο, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση της παροχής νερού, έχει πλέον υποβαθμίσει το ποτάμι σε… ρυάκι.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή κατάντη του φράγματος του Ευήνου υπάρχουν αρκετές γεωτρήσεις, που ορισμένες εξ’ αυτών –πέραν των αρδευτικών- εξυπηρετούν , υδρευτικές ανάγκες της Ναυπακτίας και του Μεσολογγίου.

Πάντως σύμφωνα με το Υπουργείο η προσωρινή μείωση της οικολογικής παροχής κατάντη του φράγματος Ευήνου προσομοιάζει τις φυσικές συνθήκες ακραίας ξηρασίας από «το γεγονός ότι η ελάχιστη μηνιαία παροχή Αυγούστου στη θέση του φράγματος Ευήνου, που προκύπτει βάσει χρονοσειράς παροχών από το 1970 έως το 2024, είναι 0,31 m3/s, ενώ επιπλέον η ελάχιστη (μέση) μηνιαία παροχή του δείγματος, καταγράφηκε μήνα Σεπτέμβριο και είναι 0,04 m3/s».

Εφημερίδα «Συνείδηση»