Ευηνοχώρι: Στο νοσοκομείο 16χρονος από υπερβολικό αλκοόλ σε εκδήλωση

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθεις 16χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε εκδήλωση με την Κέλλυ Κελεκίδου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, οδηγώντας σε συλλήψεις.

Το νοσοκομείο ειδοποίησε την αστυνομία που αναζήτησε τους υπεύθυνους που έδωσαν αλκοόλ στον ανήλικο, καθώς ως γνωστόν ο νόμος για το αλκοόλ και τους ανήλικους είναι πολύ αυστηρός.

Έτσι συνελήφθη η μητέρα του νεαρού και ο πρόεδρος του Συλλόγου που διοργάνωσε την εκδήλωση οι οποίοι θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο.

Πηγή: aixmi-news.gr