Ευηνοχώρι - Νεοχώρι: «Φταίνε οι παράνομες μετακινήσεις ζώων» λένε οι κτηνοτρόφοι – Ζητούν την εμπλοκή της Αστυνομίας

Σε παράνομες μετακινήσεις ζώων αποδίδονται τα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε Ευηνοχώρι και Νεοχώρι Μεσολογγίου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με τους κτηνοτρόφους να ζητούν την εμπλοκή της Αστυνομίας στους ελέγχους, ενώ ο Π. Σατολιάς δίνει εύσημα στην Κτηνιατρική Υπηρεσία και την Περιφέρεια για τη διαχείριση της κρίσης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Η ευλογία των αιγοπροβάτων δικαίως προβληματίζει τους κτηνοτρόφους σε όλη τη χώρα, καθώς μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση και να περιοριστεί η ζωονόσος.

Στη Δυτική Ελλάδα ωστόσο το παρήγορο είναι ότι συγκριτικά τουλάχιστον με άλλες περιοχές της χώρας, χάρις τις προσπάθειες της Κτηνιατρικής, η εξάπλωση της νόσου είναι μικρότερη, Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, Ανδρέας Φίλιας, συνολικά έχουν θανατωθεί 14.000 ζώα σε 168 μονάδες.

Δηλαδή μιλάμε για το 0,9% του ζωικού κεφαλαίου το οποίο στη Δυτική Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατ. αιγοπρόβατα. Την ίδια ώρα όμως το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας είναι σήμερα 3,5% ενώ σε κάποιες Περιφέρειες αγγίζει το 10%.

Στην Αιτωλοακαρνανία και στην περιοχή του Μεσολογγίου (Ευηνοχώρι - Γαλατάς) έγιναν από την Κτηνιατρική συνολικά 210 επιτόπιες επισκέψεις με συνολικό αριθμό ζώων που ελέγχθηκαν 25.130. Έχουν ληφθεί δείγματα για μοριακό έλεγχο από τις εκτροφές αυτές με λήψη δειγμάτων από περίπου 1.200 ζώα.

Στις 1/10/2025 επιβεβαιώθηκε κρούσμα και στο Νεοχώρι Μεσολογγίου σε περιοχή εκτός της ζώνης επιτήρησης και ξεκίνησαν νέοι έλεγχοι σε νέα ζώνη προστασίας (σε περίπου 60 εκμεταλλεύσεις).Με βάση τις διαπιστώσεις, θεωρείται ανησυχητική η επέκταση του νοσήματος προς την περιοχή του Μεσολογγίου, εν μέσω απαγορεύσεων. Τα τελευταία 24ωρα επιβεβαιώθηκαν δύο ακόμη κρούσματα στην περιοχή του Ευηνοχωρίου και του Νεοχωρίου, επηρεάζοντας συνολικά εκτροφές με περίπου 500 ζώα.

Όπως εξήγησε ο Ανδρέας Φίλιας, μιλώντας στη Εφημερίδα «Συνείδηση», τα κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία δεν δικαιολογούνται από τις αποστάσεις, που εμφανίζονται παρά μόνο από τις παράνομες μεταφορές ζώων.

«Αρχικά η ευλογία εμφανίστηκε στη Ναυπακτία και αφορούσε αρκετές οικόσιτες εκτροφές, γεγονός που δικαιολογούνταν από το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά κρούσματα στην Φωκίδα. Στην συνέχεια όμως κρούσματα εμφανίστηκαν στο Ευηνοχώρι και πλέον και στο Νεοχώρι. Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για κρούσματα έξω από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης» ανέφερε ο Ανδρέας Φίλιας υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ηπλειοψηφία των κτηνοτρόφων τηρεί με ευλάβεια τα μέτρα βιοασφάλειας. «Όμως δεν το κάνουν όλοι» πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πλέον θα πρέπει να υπάρξει στους ελέγχους που ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα ενταθούν και μεγαλύτερη εμπλοκή της Αστυνομίας για να εντοπιστούν οι παράνομες μεταφορές ζώων.

Ζήτησε «καταπέλτη» για τους ασυνείδητους παραγωγούς ο Π. Σατολιάς

«Είμαστε τυχεροί που έχουμε μια Κτηνιατρική Διεύθυνση, τόσο εξαιρετική και επαγγελματική, με επικεφαλής τον Κώστα Μήλιο. Και το λέω αυτό κρίνοντας από τι συμβαίνει και στηνυπόλοιπη χώρα» ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων & της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Π. Σατολιάς, αναγνωρίζοντας τη συνδρομή της Περιφέρειας.

«Έπραξαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν» ενώ απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση πρότεινε να μην μένουν στις κρίσεις, αλλά να διατυπώνουν προτάσεις. Ο Π. Σατολιάς ωστόσο παρότρυνε το υπουργείο να λάβει αυστηρά μέτρα έναντι όσων κτηνοτρόφων παραβαίνουν τους κανόνες, καθώς η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η εξάπλωση της νόσου συνδέεται με το παράνομο εμπόριο και τις παράνομες μετακινήσεις ζώων. «Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση καταπέλτης για όποιον ασυνείδητο παραγωγό παίζει με την πλειοψηφία των κτηνοτρόφων, των σωστών και των εντίμων» είπε και πρόσθεσε εμφατικά: «Αν δεν το δούμε έτσι, έχουμε τελειώσει… »

Πως προχωρά η διαδικασία για τις αποζημιώσεις : Αναμένονται 2 εκατ. ευρώ

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγούς μέχρι σήμερα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν αποζημιώσει κτηνοτρόφους για την πανώλη σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία και την ευλογιά στην Αιτωλοακαρνανία. Έχουν πληρωθεί όλοι οι κτηνοτρόφοι (15 στην Αιτωλοακαρνανία και 7 στην Ηλεία), ενώ έχει ζητηθεί η κατανομή των αποζημιώσεων για 20 κτηνοτρόφους στην Αιτωλοακαρνανία στις 7/8/2025 και 54

κτηνοτρόφους στην Αχαΐα στις 29/9/2025, 57 κτηνοτρόφους στην Αχαΐα στις 3/10/2025 και 12 κτηνοτρόφους στην Αιτωλοακαρνανία στις 6/10/2025 (αναμένεται η κατανομή).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αποστείλει αιτήματα αποζημίωσης για 143 κτηνοτρόφους συνολικού ποσού περίπου 2.000.000 ευρώ, ενώ εκκρεμούν αιτήματα για τους 15 κτηνοτρόφους στους οποίους έγινε θανάτωση των ζώων μετά την 1/10/2025 ζητήσει από το ΥΠΑΑΤ να γίνει γρήγορα η κατανομή στην Περιφέρεια.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τα θανατοθέντα ζώα, η αποζημίωση θεωρείται ικανοποιητική, ωστόσο είναι μακροχρόνια η αναμονή ανασύστασης των κοπαδιών (αντίθετα με την περίπτωση της πανώλης), γεγονός που δημιουργεί μεγάλη απώλεια εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, γι αυτό και ορισμένοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν δραστηριότητα. Προκειμένου να διατηρηθεί ισχυρός ο κλάδος της κτηνοτροφίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ζητήσει να υπάρξει άμεσος μηχανισμός προκαταβολής έναντι της αποζημίωσης που θα καταβληθεί μετά την κατανομή και τους απαραίτητους ελέγχους των φακέλων. Ακόμη, έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση το μέτρο 5.2 που αποζημιώνει (αυτοτελώς) το σύνολο του τιμολογίου αγοράς των νέων ζώων, χωρίς να συνδέεται με την αποζημίωση της θανάτωσης των ζώων. Η εφαρμογή του μέτρου θεωρείται καθοριστική για την συνέχιση της ύπαρξης της κτηνοτροφίας της περιοχής.

Εξάλλου, με βάση το σχέδιο έκτακτης ανάγκης οι ζωοτροφές των μονάδων που θανατώθηκαν προβλέπεται να καταστραφούν και να αποζημιωθούν. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προχωρήσει ήδη σε καταγραφή και πρακτικά δέσμευσης, αλλά η καταστροφή τους με καύση ή ταφή είναι δύσκολη λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. Συγκεκριμένα, αναζητείται μια συνολική λύση που να διασφαλίζει ότι θα ελεγχθεί ο κίνδυνος της μετάδοσης του νοσήματος μέσω αυτών των ζωοτροφών και ταυτόχρονα να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»