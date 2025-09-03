Ευηνοχώρι Μεσολογγίου: Τρεις συλλήψεις για φυτεία-μαμούθ με 800 δενδρύλλια κάνναβης

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου οδήγησε σε τρεις συλλήψεις για φυτεία 800 δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου για την εξάρθρωση κυκλώματος καλλιέργειας ινδικής κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή βρισκόταν εδώ και καιρό υπό διακριτική παρακολούθηση, καθώς υπήρχαν ενδείξεις για την ύπαρξη εκτεταμένης φυτείας. Το απόγευμα της Τετάρτης (3.9.25) αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν τον χώρο και προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων την ώρα που φρόντιζαν τα φυτά.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν περίπου 800 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: messolonghivoice.gr