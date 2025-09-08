Ευηνοχώρι Μεσολογγίου: Στη φυλακή οι 3 για τη χασισοφυτεία-μαμούθ των 850 δενδρυλλίων

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τη χασισοφυτεία – «μαμούθ» στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, με 850 δενδρύλλια κάνναβης, που αποκάλυψε η Ασφάλεια Πατρών.

Μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν –κατά περίπτωση– διακεκριμένες μορφές διακίνησης ναρκωτικών μέσω καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, άσκηση βίας σε βάρος υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Στον χώρο βρέθηκαν επίσης εργαλεία (αξίνες, φτυάρια), συσκευασίες με λιπάσματα και φυτοφάρμακα, καθώς και μια αυτοσχέδια δεξαμενή συλλογής νερού που με λάστιχο τροφοδοτούσε τα φυτά.

Σε κοντινή απόσταση οι δράστες είχαν στήσει πρόχειρα παραπήγματα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ρούχα, τρόφιμα, νερά, σκεύη μαγειρέματος, κλινοσκεπάσματα και άλλα είδη διαβίωσης, ώστε να μπορούν να παραμένουν στον χώρο.

Η πρόσβαση στη φυτεία γινόταν μέσω στενού μονοπατιού που ξεκινούσε από δασικό δρόμο και οδηγούσε στο σημείο, ενώ η πυκνή βλάστηση εξασφάλιζε πλήρη κάλυψη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος από τη συγκομιδή των δενδρυλλίων θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 1.275.000 ευρώ.

