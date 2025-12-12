Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: Κι όμως δεσμεύτηκαν από την Εφορία «ακατάσχετες» αποζημιώσεις για τη θανάτωση ζώων

Η πληροφορία ότι δεσμεύτηκαν αποζημιώσεις για την θανάτωση των ζώων από λογαριασμούς κτηνοτρόφων στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας ( ενδεχομένως και αλλού), παρότι τα ποσά είναι ακατάσχετα, είδε το φως της δημοσιότητας.

Οι κτηνοτρόφοι του Ευηνοχωρίου έχασαν όλα τους τα ζώα και για αρκετό καιρό περίμεναν τα χρήματα των αποζημιώσεων προκειμένου να μπορέσουν να προγραμματίσουν το μέλλον σε σχέση με τις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

Ωστόσο όταν ήρθε αυτή η στιγμή, η ΑΑΔΕ δέσμευσε τα χρήματα επειδή οι συγκεκριμένοι είχαν οφειλές, χωρίς να υπολογίσει ότι αυτά είναι ακατάσχετα. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν σε μια ταλαιπωρία προκειμένου να αποδείξουν ότι μιλάμε για ακατάσχετα ποσά και να περιμένουν την αποδέσμευσή τους.

«Πρόκειται για τραγελαφικές καταστάσεις, που ταλαιπωρούν μια επαγγελματική ομάδα ανθρώπων που έχουν περάσει τα πάνδεινα όλο αυτό το διάστημα, χάνοντας όλη την περιουσία τους που ήταν αυτά τα ζώα», σχολιάζει το aixmi-news.gr.