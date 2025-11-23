Εύη Βέρρη – Τορίνο: «Ο Μάριος ούτε σήμερα μπήκε χειρουργείο, έτσι έκριναν οι γιατροί»

Δεν μπήκε τελικά στο χειρουργείο ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, που νοσηλεύεται στο Τορίνο, καθώς έτσι έκριναν οι γιατροί, όπως ενημέρωσε η μητέρα του, κ. Εύη Βέρρη.

Η μητέρα του 18χρονου φοιτητή ευχαριστεί θερμά όλους για την στήριξη απέναντι στην ίδια και τον γιο της, καθώς και για τα άπειρα μηνύματα και τηλέφωνα που δέχεται καθημερινά.

Σε σχετική ανάρτηση η κ. Βέρρη αναφέρει:

«Ο Μάριος δεν μπήκε στο χειρουργείο σήμερα γιατί οι γιατροί του έκριναν ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη.Θα σας ενημερώσω την ημέρα που θα τελειώσει αυτό το δεύτερο χειρουργείο γιατί ξέρουμε το καλοπροαίρετο ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας .

Δέχομαι απίστευτα πολλά μηνύματα και τηλέφωνα και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους σας αλλά μου είναι πραγματικά δύσκολο να απαντήσω γιατί προσπαθώ να μαζέψω το κουράγιο μου και τις λίγες αντοχές που μου έχουν απομείνει για να στηρίξω τον Μάριο.

Έχω μάθει για παιδιά από τα μηνύματά σας που έζησαν περιπέτεια σαν το Μάριο, αλλά που τα κατάφεραν και άλλα που δεν το έκαναν αυτό το ταξίδι και είναι άγγελοι ψηλά στον ουρανό σήμερα και σας δίνω την υπόσχεση ότι όταν θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια αυτός θα είναι ο σκοπός μου να μην υπάρξει άλλος ένας Μάριος κακοποιημένος από το ιατρικό σύστημα και από το σύστημα γενικά.Και πρέπει να πω για άλλη μια φορά για τους γονείς που έχουν παιδιά με σύνδρομο Alagille,να μην φοβούνται. Δεν οδήγησε το σύνδρομο το Μάριο εδώ, όπως συνεχίζουν να αναφέρουν τα site και τα κανάλια,τα ιατρικά λάθη και η ιατρική αμέλεια τον οδήγησαν σε αυτό το σημείο.

Στην ζωή όμως για εμάς τους κοινούς θνητούς τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς μάχη γι’ αυτό να δίνουμε πάντα μάχη για τα παιδιά μας όλοι μαζί για να έχουμε δύναμη.

Να είστε καλά και να λέτε στα παιδιά σας πόσο τα αγαπάτε και να τα αγκαλιάζετε συνέχεια: από την αγάπη δεν πέθανε ποτέ κανείς».