Εύη Βέρρη: «Ο Μάριος κέρδισε τη ζωή του – Θα ευχαριστώ για πάντα και θα προσεύχομαι για τον δότη»

Ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο ξύπνησε και όπως έκανε γνωστό η μητέρα του Εύη Βέρρη, κέρδισε τη ζωή του!

Με μια συγκλονιστική ανάρτηση εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στο δότη και την οικογένειά του. Αναφέρει ότι ο Μάριος μόλις την είδε θέλησε να τον πάρει αγκαλιά και να πάει σπίτι, όπως της ψιθύρισε.

Ο 18χρονος φοιτητής υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο χθες Δευτέρα (24.11.25) στο μεταμοσχευτικό κέντρο του Τορίνο και όπως σημειώνει η μητέρα του είναι πολλά τα βήματα που απομένουν να γίνουν αλλά «έχουμε και τον δρόμο πια για να περπατήσουμε».

«Η πίστη όλων μας, oι προσευχές και αυτός ο μεγάλος γιατρός και άνθρωπος ο καθηγητής Romagnoli με την ομάδα του έδωσαν στον Μάριο την ζωή του». εξηγεί.

Μια τεράστια δημόσια αγκαλιά στέλνει στον «αφανή ήρωα», το γιο της Βασίλη που «από την πρώτη στιγμή φώναζε ότι ο Μάριος θα γίνει καλά!».

Η ανάρτηση της μητερας του Μάριου:

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο Μαριάκος όπως τον λέω εγώ , σήμερα ξύπνησε Μόλις με είδε ήθελε να τον πάρω αγκαλιά. Συνεργάζεται με υπομονή σε ότι λένε οι γιατροί και με πολύ χαμηλή φωνή που σχεδόν ακούγεται είπε: θέλω να πάω σπίτι. Επΐσης είπε ότι δεν φοβάται και να τον βγάλουμε μια φωτογραφία όπως είναι τώρα.

Το δεύτερο χειρουργείο ολοκληρώθηκε χθες.

Τώρα έχουμε μπροστά μας πολλά βήματα να κάνουμε, αλλά έχουμε και τον δρόμο πια για να περπατήσουμε.

Η πίστη όλων μας, oι προσευχές και αυτός ο μεγάλος γιατρός και άνθρωπος ο καθηγητής Romagnoli με την ομάδα του έδωσαν στον Μάριο την ζωή του.

Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιού μου και για την οικογένειά του .

Και θα στείλω και μια τεράστια δημόσια αγκαλιά στον αφανή ήρωα της ιστορίας μας τον γιο μου τον Βασίλη που από την πρώτη στιγμή φώναζε ότι ο Μάριος θα γίνει καλά!!

Και φυσικά όλος εσάς που μας στηρίζετε.

Σε ανάρτηση στο Facebook μη κερδοσκοπικού οργανισμού της Ιταλίας για το Σύνδρομο Alagille με το οποίο γεννήθηκε ο Μάριος, γινόταν αναφορά στην περιπέτεια του 18χρονου και εκφράζονταν ευχές για επιτυχές αποτέλεσμα.

«Στις 16 Νοεμβρίου ο Μάριος 18χρονος Έλληνας που πάσχει από Σύνδρομο Alagille έφτασε στην Ιταλία με στρατιωτικό αεροπλάνο από την Πάτρα, μετά από ένα πολύ δύσκολο ταξίδι που θα σας πούμε σε μια είδηση αφιερωμένη ειδικά σε αυτό. Τα τελευταία του λόγια στην Ελλάδα, πριν διασωληνωθεί, ήταν στη μητέρα του Εύη: «Μαμά, όλα θα είναι τέλεια. Μη φοβάσαι».

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ο Μάριος υποβλήθηκε σε περίπλοκη χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης, από τον καθηγητή Renato Romagnoli του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του Νοσοκομείου Molinette στο Τορίνο. Σήμερα η ιατρική ομάδα παρενέβη ξανά για να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησαν. Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής και ελπίζουμε ότι ο Μάριος θα μπορέσει να ξυπνήσει το συντομότερο δυνατόν.

Ας υποστηρίξουμε όλοι αυτόν και τη γενναία μητέρα του που πάλεψε και παλεύει για να του δώσει ένα μέλλον!».