Εύη Βέρρη: «Μαριάκο μου σήμερα που γιορτάζεις, η Παναγία θα σου κάνει το πιο πολύτιμο δώρο»

Ο φοιτητής για τον οποίο προσεύχεται όλη η Ελλάδα έχει σήμερα Παρασκευή (21.11.25) την ονομαστική του γιορτή. Ο «φύλακας – άγγελός» του σε ανάρτηση που έκανε ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, χωρίς να χάνει στιγμή την πίστη και την ελπ’ιδα, θεωρεί ότι η Παναγία θα του κάνει το πιο πολύτιμο δώρο, το μόσχευμα που θα του δώσει την ευκαιρία μιας νέας ζωής.

Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του 18χρονου Μάριου:

Μαριάκο μου χρόνια πολλά,περίμενες με ανυπομονησία την γιορτή σου όπως κάθε χρόνο. Ειμαι σίγουρη ότι η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής.

Φέτος θα την γιορτάσουμε στην εντατική όμως σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά. Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά.

Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη σας .

Και η δική μου “Άλλη εγώ ” αυτή που βγαίνει πάντα στα δύσκολα μου λέει όλα αυτά τα χρόνια:

Η νέα σου ζωή σε κάνει απλή, γήινη, γυμνή από προσποιήσεις.

Γελάς πιο αληθινά, αγαπάς πιο βαθιά, συγκινείσαι πιο εύκολα.

Και κάπου εκεί, αρχίζεις να καταλαβαίνεις:

Δεν είναι τι έφυγε. Είναι τι έμεινε μέσα σου. Δεν είναι όλα όπως πριν. Αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς.

Σε ευχαριστώ Μάριε που ήρθες στην ζωή μου και την γεμίζεις με την ζωντάνια σου, την αθωότητά σου, την δύναμή σου και την αγάπη σου!!!