Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Δε μπορώ να περιορίσω το άγχος μου και απέκτησα αυτοάνοσο»

Τη διαρκή μάχη που δίνει με το άγχος περιέγραψε η ηθοποιός, Ευδοκία Ρουμελιώτη, αναφέροντας ότι διαγνώστηκε με αυτοάνοσο, που συνδέεται άμεσα με την ψυχολογική πίεση.

Η ηθοποιός μίλησε για δυσκολία που αντιμετωπίζει να διαχειριστεί το άγχος της, το οποίο, όπως είπε, έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δική της καθημερινότητα αλλά και της οικογένειάς της.

Αναφερόμενη στην πίεση των υποχρεώσεων που καλείται καθημερινά να διαχειριστεί, η Ευδοκία Ρουμελιώτη ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 28 Οκτωβρίου: «Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω. Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου. Έχω ένα αυτοάνοσο, το οποίο έχει να κάνει με το άγχος, έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα που ταλαιπωρούμαι, αλλά δεν ισορρόπησα μετά από αυτό. Δεν ήρθε και είπα “τώρα ηρεμώ”. Ίσως είμαι λίγο καλύτερα, αλλά είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της μητέρας».

Η ηθοποιός τόνισε επίσης, ότι η πίεση που αισθάνεται, αποτελεί συχνό αντικείμενο συζήτησης με τον σύζυγό της, καθώς παλεύει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές της ευθύνες. Παράλληλα, μίλησε για την καθημερινή ρουτίνα που τη φέρνει αντιμέτωπη με πολλαπλούς ρόλους, από τη μητέρα και τη νοικοκυρά μέχρι την εργαζόμενη γυναίκα.

«Το συζήταγα με τον άντρα μου και έλεγα ότι “εσύ πας στη δουλειά και θα γυρίσεις 8 το βράδυ”. Είναι τρομερά βοηθητικός, αλλά εγώ θα έρθω στη δουλειά να κάνω 10 ώρες γύρισμα και θα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ τι θα φάνε, να μαγειρέψω, να έχω οργανώσει το παιδί, να ξέρω ποιος θα τον πάει στο καράτε, να ξέρω ποιος θα τον πάει ποδόσφαιρο, τι ώρα θα διαβάσει. Τα έχουμε όλα, δυσκολεύομαι να πω ότι θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Έχει μόνο 24 ώρες η ημέρα» δήλωσε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

