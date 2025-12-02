Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, 2025
Home Κοινωνικά Νέα

Ευχέλαιο στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου στα πλαίσια παραμονής της εικόνας της Παναγίας Τρυπητής

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Ιερό Ευχέλαιο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου, στα πλαίσια παραμονής της Ιεράς και Θαυματουργής της Παναγίας της Τρυπητής.

Η ανακοίνωση του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας:

Στα πλαίσια παραμονής της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Τρυπητής, στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου, θα τελεστεί Ιερό Ευχέλαιο στις 12 το μεσημέρι, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως η Ιερά Εικόνα θα παραμικρό ναό έως και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, όπου και θα επιστρέψει στην Πόλη του Αιγίου.
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.