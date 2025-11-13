Ευχάριστα νέα για τον Μανώλη Μαυρομάτη – Κρίσιμες ημέρες για την έξοδό του από το κέντρο αποκατάστασης

Τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 2024 θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη ζωή του Μανώλη Μαυρομμάτη, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σπίτι του. ο Μανώλης Μαυρομάτης συνεχίζει την αποθεραπεία του με τα νέα να είναι ευχάριστα, καθώς τα επόμενα 24ωρα οι γιατροί θα αποφασίσουν για το εξιτήριό του.

Ήταν η μέρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή του έμπειρου δημοσιογράφου ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με μια απρόβλεπτη καταστροφή, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στο διαμέρισμά του, στο Κολωνάκι από ηλεκτρική κουζίνα την ώρα που εκείνος και η σύζυγός του Ρένα Βενιέρη κοιμόντουσαν.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το ζευγάρι χωρίς αισθήσεις, μέσα σε πυκνούς καπνούς και φλόγες. Και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου ξεκίνησε ένας πολυήμερος αγώνας επιβίωσης. Ο Μανώλης Μαυρομμάτης έφερε εγκαύματα στο 25% του σώματός του, ενώ η σύζυγός του υπέστη πολύ σοβαρότερα τραύματα – εγκαύματα στο 40% του σώματός της αλλά και τεράστια προβλήματα στο αναπνευστικό της.

Παρά την υπεράνθρωπη μάχη της ιατρικής ομάδας, η Ρένα Βενιέρη δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2024, σκορπίζοντας θλίψη στον σύζυγό της και στον γιο τους, Μιχάλη. «Ο πατέρας μου έμαθε από την πρώτη στιγμή για την απώλειά της. Δεν μπορούσαμε να του το κρύψουμε, ρωτούσε συνεχώς για εκείνη», είχε δηλώσει τότε ο γιος του ζευγαριού, περιγράφοντας το μέγεθος του πόνου που βίωσε η οικογένεια.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης, παρά την τεράστια σωματική και ψυχική δοκιμασία, επέδειξε αξιοθαύμαστη δύναμη. Παρέμεινε για 45 ημέρες διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μια καθημερινή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στις 9 Απριλίου 2024 αποσωληνώθηκε, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη νίκη. Ακολούθησαν μήνες αποκατάστασης, φυσιοθεραπειών και ψυχολογικής υποστήριξης σε ειδικό κέντρο.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης συνεχίζει την αποθεραπεία -Αισιοδοξούν οι γιατροί

Σήμερα στα 84 του χρόνια ο Μανώλης Μαυρομμάτης συνεχίζει την αποθεραπεία του με αξιοσημείωτη πρόοδο στο κέντρο αποκατάστασης που βρίσκεται, με τα επόμενα 24ωρα να είναι κρίσιμα ως προς τις αποφάσεις των γιατρών προκειμένου να του δώσουν εξιτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους του περιβάλλοντός του που μίλησαν στο iefimerida πριν από λίγες ημέρες έγιναν σημαντικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν αρκετά καλά κάνοντας τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι ώστε να αποφασίσουν τις επόμενες ημέρες την έξοδό του από το κέντρο αποκατάστασης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομιλία του έχει επανέλθει σχεδόν πλήρως, η κινητικότητά του βελτιώνεται σταθερά, ενώ η καθημερινότητά του περιλαμβάνει προγράμματα φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ενδυνάμωσης του σώματος υπό την παρακολούθηση εξειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτών. Το βλέμμα του, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, αποπνέει ηρεμία αποφασιστικότητα και μια σιωπηλή μαρτυρία του ανθρώπου που δεν λύγισε.

