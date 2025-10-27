Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Αγρίνιο

Ευανθία Γεωργοπούλου: Θρήνος για το θάνατο της 55χρονης καθηγήτριας από την Καμαρούλα Αγρινίου

Απέραντη θλίψη με το θάνατο της 55χρονης καθηγήτριας Ευανθίας Γεωργοπούλου, του γένους Δανιά και καταγωγή από την Καμαρούλα Αγρινίου.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1/11 στις 12:40 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σε σχετική ανάρτηση αναφέρεται:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μητέρα μας, τη σύζυγο και την καθηγήτρια Ευανθία Γεωργοπούλου, μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη γνώση, στους μαθητές της και στην οικογένειά της.
Όσοι τη γνώρισαν ξέρουν την καλοσύνη, την ευαισθησία και τη δύναμη ψυχής που τη διέκριναν.
Η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 01/11 στις 12:40 μ.μ. στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Όποιος φίλος, συνάδελφος ή μαθητής θέλει να την αποχαιρετίσει, είναι ευπρόσδεκτος.
Θα ζει για πάντα μέσα μας, με την αξιοπρέπεια και το φως που είχε σε κάθε της πράξη».

