Ευάγγελος Αποστολάκης: Ο γιος του ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ - Πήγε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος βρέθηκε ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης στην υποδοχή του γιου του και των μελών της Global Sumud Flotilla, τα οποία συνελήφθησαν και απελάθηκαν από το Ισραήλ.

Ο λόγος που βρέθηκε εκεί ο Ευάγγελος Αποστολάκης ήταν για να υποδεχθεί το γιο του Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους 27 Έλληνες που κρατήθηκαν σε φυλακές μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, ανοικτά της Γάζας.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής σε δηλώσεις του στο Open είπε «και ως πατέρας και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι επικροτώ τις οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες που έχουν ως σκοπό την ειρήνη και την ενίσχυση ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται γενοκτονία».

Ο κ. Αποστολάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις «χλιαρές» πρωτοβουλίες που έλαβε για την κράτηση των 27 ατόμων από το Ισραήλ: «Όλες οι κυβερνήσεις αυτές τις κινήσεις έπρεπε να τις βοηθούν, να τις επικροτούν και να τις αναδεικνύουν. Και όχι να τις παρεμποδίζουν. Η συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη. Το ΥΠΕΞ, τουλάχιστον, μας είχε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Θεωρώ όμως ότι οι πρωτοβουλίες που πήρε ήταν λίγο… χλιαρές. Οι Τούρκοι τους πήραν την πρώτη ημέρα και χωρίς πολλά-πολλά. Θα έπρεπε το Ισραήλ να συμπεριφερθεί διαφορετικά στους Έλληνες γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετική στρατηγική σχέση και υπάρχει και ένα κλίμα που… παρά τα όσα κάνουν, οι φωνές από τη χώρα μας είναι λίγο μαζεμένες».

Βολές κατά του Ισραήλ για την κράτηση των Ελλήνων

Αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι Έλληνες ακτιβιστές που κρατήθηκαν σε φυλακές στο Ισραήλ, τόνισε: «Δεν ήταν η συμπεριφορά τους η καλύτερη. Καταρχήν, αυτός ο αλήτης, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά, ο υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, τους έκανε ένα απίστευτο bullying. Μετά τους έβαλαν χειροπέδες. Τι ήταν; Τρομοκράτες; Τους έβαλαν σε φυλακή τρομοκρατών. Είναι δυνατόν;».

Πηγή: iefimerida.gr