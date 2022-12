Εύα Καϊλή: Ο πατέρας της με χαρτοφύλακα γεμάτο χρήματα – Τα πρόσωπα που εμπλέκονται

Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, εκτός από τις σακούλες με χρήματα που βρέθηκα στο σπίτι της Εύας Καϊλή βρέθηκε και χαρτοφυλάκιο με λεφτά στην κατοχή του πατέρα της. Και ο ίδιος πλέον βρίσκεται υπό ανάκριση.

Η Εύα Καϊλή συνελήφθη μαζί με άλλους 3 και πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο. Για την υπόθεση ερευνώνται άλλοι 2 ευρωβουλευτές της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι συμμετέχουν στην επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για τους Maria Arena και Marc Tarabella.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα L’ Echo, η Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, που ήταν όπως αναφέρει και ο μόνος τρόπος για να αρθεί η βουλευτική της ασυλία. Μάλιστα, σε έρευνες στο σπίτι της βρέθηκαν και σακούλες με μετρητά, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκαλυφθεί το ποσό, με την ίδια την Εύα Καϊλή μάλιστα να περνά τη νύχτα στο κρατητήριο. πάντα σύμφωνα με το βελγικό Μέσο.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό πως η αστυνομία των Βρυξελλών έχει ερευνήσει 16 σπίτια και έχει κάνει 4 προσαγωγές καθώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η χώρα επιχείρησε να επηρεάσει οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις.

Να σημειωθεί πάντως πως μέχρι στιγμής η βελγική αστυνομία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο σύντροφός της, ιταλικής καταγωγής, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Εργαζόταν για τον Ιταλό ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντζέρι και δραστηριοποιείται επίσης στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Fight Impunity. Έρευνες έγιναν και στο σπίτι του Παντζέρι. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν σχεδόν 500.000 ευρώ μετρητά.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο λομπίστας και συνδικαλιστής Λούκα Βισεντίνι. Ο Βισεντίνι εξελέγη γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), με 200 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, μόλις ον Νοέμβριο.

Το Κατάρ επιχείρησε ανάμειξη σε ευρωπαϊκές υποθέσεις, χρηματίζοντας αξιωματούχους. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα έχει κατηγορηθεί για παραβιάσεις ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων.

Με απόφαση του προέδρου προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη η Ευα Καϊλή τίθεται εκτός κόμματος.

Η Εύα Καϊλή, μετά το ΠΑΣΟΚ, διεγράφη αργά το βράδυ της Παρασκευής και από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), με την απόφαση μάλιστα να τίθεται άμεσα σε ισχύ ως απάντηση στις συνεχιζόμενες έρευνες.

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.

