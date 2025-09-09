Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια - «Κινδυνεύω πάρα πολύ»

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, μετά το χάος που επικρατεί από την παραίτηση του πρωθυπουργού και τους 19 νεκρούς σε διαδηλώσεις.

Η Εύα Χαντάβα ταξίδεψε στα τέλη Αυγούστου στο Νεπάλ για να συμμετέχει στο Everest Women’s Volleyball League με την τοπική ομάδα Karnali Yashvis, ένα τουρνουά δύο εβδομάδων που υπόσχεται να φέρει το γυναικείο βόλεϊ στο προσκήνιο της περιοχής.

Λίγες ημέρες μετά την άφιξή της, η χώρα βυθίστηκε στο χάος με ογκώδεις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς και της απαγόρευσης πρόσβασης στα social media οδήγησαν σε πρωτοφανείς συγκρούσεις, δεκάδες νεκρούς και τελικά στην παραίτηση του πρωθυπουργού Όλι.

H Εύα Χαντάβα παραμένει εγκλωβισμένη στην πόλη, με τις πτήσεις να ακυρώνονται και την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ασταθής και επικίνδυνη. H ίδια μέσω ανάρτησής της στο Facebook, ενημέρωσε τους φίλους και θαυμαστές της ότι είναι καλά στην υγεία της, αλλά δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα όσο η κατάσταση δεν ομαλοποιείται.

