Εξομολόγηση της Αμερικανίδας δημοσιογράφου που διαγνώστηκε με καρκίνο 3ου σταδίου – Το μάθημα ζωής που έδωσε on air

Με τρεμάμενη φωνή και κοιτώντας κατάματα την κάμερα η Σάρα Σίντνερ (Sara Sidner), η αφροαμερικανή δημοσιογράφος του CNN αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο μαστού 3ου σταδίου και πρόκειται να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή. Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση – παρότρυνση προς όλες τις γυναίκες που είτε ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή όχι να εξεταστούν, η δημοσιογράφος δήλωσε πως θέλει να ζήσει και να αποτελέσει παράδειγμα αγώνα για τη ζωή.

«Πήρα μια απόφαση, είπα θα ζήσεις» είπε η παρουσιάστρια ειδήσεων του CNN, ζητώντας λίγο από τον τηλεοπτικό χρόνο για να αποκαλύψει, ότι ετοιμάζεται να δώσει τον δικό της αγώνα με τον καρκίνο. Στην γενναία εξομολόγησής, που έγινε viral στο διαδίκτυο, η Σίντνερ αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η περιπέτειά της όταν διαγνώστηκε. Ένα σημαντικό γεγονός που όπως είπε της «άνοιξε τα μάτια» ώστε να συνειδητοποιήσει πόσο όμορφη είναι η ζωή.

Please for the love of God get your mammograms and do your self exams. I want you to thrive my sisters. 🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷 pic.twitter.com/jIuW8WwSb2

— Sara Sidner (@sarasidnerCNN) January 8, 2024