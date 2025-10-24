«Έξοδος»: Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και ο Λευτέρης Γιοβανίδης εμπνέονται από το Μεσολόγγι και ανοίγουν δρόμους ελευθερίας

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και ο Λευτέρης Γιοβανίδης, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, θα παρουσιάσουν απόψε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση το πρόγραμμα της νέας θεατρικής περιόδου 2025-26 , εμπνευσμένο από το μήνυμα της ελευθερίας και της υπέρβασης.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, ώρα 21:00, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. παρουσίαση του προγράμματος - της νέας θεατρικής περιόδου 2025-26 θα πραγματοποιηθεί την, στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου.

Σε σχετική ανάρτηση ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, Λευτέρης Γιοβανίδης αναφέρει:

200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Μια σημαντική επέτειος πλησιάζει. Μια επέτειος βαθιά χαραγμένη στην ιστορία του τόπου μας, γεμάτη συμβολισμούς και διδάγματα. Από αυτές που δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Ένα ορόσημο ηρωισμού, πίστης και αυτοθυσίας, αλλά και μια πράξη απόγνωσης, μια κραυγή για ζωή και ελευθερία που ξεπερνά φόβους και αναστολές.

Ως Δημοτικό Θέατρο, καλούμαστε να εμπνευστούμε από αυτήν την ιστορική στιγμή και να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημά της, πέρα από τη μνήμη και το καθιερωμένο αφήγημα. Ειδικά σε μια εποχή αβεβαιότητας και εσωτερικής σύγχυσης οφείλουμε να αναρωτηθούμε τι σημαίνει Έξοδος σήμερα για όλους εμάς; Ποια είναι η δική μας Έξοδος; Πώς μπορούμε να την τολμήσουμε;

Να την ονειρευτούμε; Να μιλήσουμε για:

ΕΞΟΔΟ από τους φόβους μας

ΕΞΟΔΟ από την αδράνεια και την απραξία

ΕΞΟΔΟ από τους ρόλους που μας περιορίζουν

ΕΞΟΔΟ από τις ταμπέλες που μας έχουν κολλήσει

ΕΞΟΔΟ από τις σιωπές μας

ΕΞΟΔΟ προς την αυτογνωσία, τον αυτοσεβασμό

ΕΞΟΔΟ προς τη ζωή, την αλήθεια, το φως

Φέτος, το θέατρο της πόλης μας αφιερώνει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του και βάζει σύνθημά του αυτήν την έννοια. Να μιλήσουμε για μια Έξοδο που δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν. Που δεν είναι μόνο μνήμη, αλλά και πράξη. Που δεν αφορά μόνο ήρωες, αλλά κάθε έναν από εμάς.

Να αφηγηθούμε ιστορίες που μιλούν για την απελευθέρωση, την αλλαγή, την εσωτερική ή εξωτερική επανάσταση. Ιστορίες που μας καλούν να δούμε τη δική μας ζωή αλλιώς, ως μια ενεργή πολιτική πράξη. Ιδέες που έχουν χαθεί αρκετά από τον άνθρωπο της σημερινής εποχής. Σήμερα, η έξοδος μπορεί να είναι μια επανάσταση μικρή ή μεγάλη, δηλαδή μια αλλαγή, μια απόφαση.

Γιατί κάπου μέσα μας, όλοι έχουμε ανάγκη μία Έξοδο.

Η πρόσκληση της εκδήλωσης: