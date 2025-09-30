Έξω φρενών Ουγγαρέζος με Μπισμπίκη: «Ζητάει και τα ρέστα, τον Μάστορα τον σταυρώσατε»

Έξαλλος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τα όσα είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στους δημοσιογράφους, κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Έτσι το πρωί της Τρίτης ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά στο MEGA, μέσω της εκπομπής «Buongiorno», ξέσπασε κατά του ηθοποιού. Μάλιστα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος υπογράμμισε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης ζητάει και τα ρέστα, αλλά ο ίδιος δε σκοπεύει να του ζητήσει συγγνώμη.

«Παιδιά συγγνώμη, εγώ χθες προσπάθησα να κρατήσω τα προσχήματα. Δεν αντέχω άλλο. Συγγνώμη, κύριε Μπισμπίκη δε θα σας ζητήσουμε και συγγνώμη. Το γεγονός είναι το εξής ξημερώματα Σαββάτου πήρε σβάρνα 2 έως 8 αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν έφταιγαν σε τίποτα. Θα μπορούσε να είναι ένα ζωάκι, θα μπορούσε να είναι ένα παιδάκι. Δε θέλω να λαϊκίσω, αυτό έγινε. Ούτε μιλάω για αλκοόλ, αν ήπιε, αν δεν ήπιε, αν είχε προβλήματα υγείας. Χ@@@@α», ξέσπασε αρχικά.

«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε και συγγνώμη τώρα… Λίγο κι αυτό με το περιθώριο… Τι είναι αυτό με το περιθώριο; Είναι κάποιου είδους πλυντήριο; Δεν κατάλαβα. Και 28 ώρες μετά τον κάλεσε η αστυνομία να παρουσιαστεί. Ποιος που θα κάνει τέτοιο πράγμα και την άλλη μέρα θα κάνει τη ζωή του, τις συνεντεύξεις του, θα έχει την πολυτέλεια να πάει να παρουσιαστεί 28 ώρες μετά; Ποιος;», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η Κατερίνα Ζαρίφη διαφώνησε μαζί του, αλλά ο δημοσιογράφος συνέχισε απτόητος να λέει: «Δεν έχει σταυρωθεί, ζητάει και τα ρέστα».

«Ποιος είναι ο Μπισμπίκης που θα πηγαίνει στο τμήμα μετά από δύο μέρες;. Εγώ είμαι νομότυπος και αν δεν είμαι νομότυπος θα με βάλουν μέσα. Τον Μάστορα τον σταυρώσατε. Ο Μάστορας δε ζήτησε ποτέ τα ρέστα. Ο Μπισμπίκης ζητάει και τα ρέστα, βγήκε από το αμάξι να μας την πει και από πάνω…», ξέσπασε ακόμα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Μάστορας κατηγορείται για δύο πλημμελήματα, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για επικίνδυνη οδήγηση. Η δίκη του γνωστού τραγουδιστή έχει πάρει αναβολή τρεις φορές και έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2026.

Πηγή: newsit.gr