Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα»

Εξιτήριο πήρε το πρωί της Δευτέρας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στο οποίο μεταφέρθηκε την Κυριακή μετά από αδιαθεσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ κατά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο, ο κ. Ιερώνυμος είπε «όλα καλά, νιώθω καλύτερα».

Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, η Ιερά Σύνοδος αναφερόταν ότι «ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

