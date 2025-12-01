Εξιτήριο πήρε η Μαρίνα Σάττι – Η επίσημη ανακοίνωση για την υγεία της

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Μαρίνα Σάττι, η οποία χρειάστηκε να αναβάλλει την περιοδεία της στην Αμερική, καθώς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Μαρίνα Σάττι: Η επίσημη ανακοίνωση για την υγεία της

Η ανακοίνωση για την πορεία υγείας της Μαρίνας Σάττι αναφέρει:

«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης.

Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Πηγή: lifo.gr

Φωτογραφία αρχείο: Instagram