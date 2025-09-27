Εξιτήριο από το Λαϊκό Νοσοκομείο πήρε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι

Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» πήρε σήμερα ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο απεργός πείνας αισθάνθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έντονη αδιαθεσία και στις 00:01 το Σάββατο προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, πήρε εξιτήριο.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος είναι συνταξιούχος τραπεζικός και, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, βρισκόταν στην έβδομη ημέρα απεργίας πείνας, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Οικονομόπουλος δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.

protothema.gr

27 Σεπ 2025

