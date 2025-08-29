Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος δυο αλλοδαπών στην Ηλεία - Είχαν «βουτήξει» 5.000 ευρώ και 10 κινητά!

Εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική και συνεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, υπόθεση ληστείας, που διαπράχθηκε σε βάρος δυο αλλοδαπών στις 28-5-2025, σε περιοχή της Ηλείας.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 28-5-2025 τα ξημερώματα, σε περιοχή του Δήμου Ήλιδας ο κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισήλθαν σε αγροικία όπου διέμεναν δυο αλλοδαποί άνδρες και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριών, ακινητοποίησαν τους παθόντες και χτύπησαν τον ένα στο κεφάλι και στην πλάτη, προκαλώντας του σωματική βλάβη, ενώ στην συνέχεια τους αφαίρεσαν 5.000 ευρώ και 10 κινητά τηλέφωνα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν μεθοδικές έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση της ληστείας και την ταυτοποίηση του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/ Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.