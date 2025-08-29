Εξιχνιάστηκε απάτη 4.000 ευρώ στην Αιγιαλεία μετά από ενάμιση χρόνο

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε τον Μάρτιο του 2024 στην Αιγιαλεία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος ενός άνδρα και μιας γυναίκας, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 14-03-2024, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με άνδρα και προσποιούμενος τον λογιστή του, με το πρόσχημα καταβολής επιδόματος, έπεισε το θύμα να καταβάλλει τμηματικά το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό, με δικαιούχο τον άνδρα κατηγορούμενο.

Στη συνέχεια του ζητήθηκε από να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο την κατηγορούμενη, ακόμη 900 ευρώ, χωρίς να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.