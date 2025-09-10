Έξι ανήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 17χρονο στην Ηλιούπολη - Κατέγραψαν την επίθεση σε βίντεο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει περιστατικό βίας που σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου στην Ηλιούπολη όταν έξι ανήλικοι επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο, τον χτύπησαν, του άρπαξαν τα πράγματά του και κατέγραφαν τα πάντα με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο νεαρός περικυκλώθηκε από την παρέα των συνομηλίκων του, οι οποίοι άρχισαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο να τον βρίζουν και να τον απειλούν. Μέσα σε λίγα λεπτά τον γρονθοκόπησαν και τον έριξαν κάτω με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αφού τον χτύπησαν, του πήραν ό,τι είχε πάνω του. Την ίδια στιγμή, κάποιοι από αυτούς τραβούσαν βίντεο, όχι μόνο για να κρατήσουν «αναμνηστικό», αλλά για να ανεβάσουν το υλικό στο διαδίκτυο και να καυχηθούν για το κατόρθωμά τους. Η καταγγελία έγινε στην Αστυνομία χθες το βράδυ από το θύμα και τον πατέρα του.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους περισσότερους δράστες. Μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, όπως προβλέπει ο νόμος για περιπτώσεις ανηλίκων που εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις.