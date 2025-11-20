Εξέθεσε Κυρίζογλου και Κωνσταντέλλο ο Γ. Παπαναστασίου

Η ΚΕΔΕ ανακάλεσε την αρχική κατανομή της έκτακτης ΚΑΠ των 100 εκατ. ευρώ μετά τις έντονες αντιδράσεις, με τον Γιώργο Παπαναστασίου να ασκεί σκληρή κριτική στους Λάζαρο Κυρίζογλου και Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.

Ανακάλεσε μετά τις αντιδράσεις η Κεντρική Ένωση των Δήμων (ΚΕΔΕ) την προηγούμενη απόφασή της για την κατανομή της έκτακτης ΚΑΠ των 100 εκατομμυρίων ευρώ προς τους δήμους.

Η κατανομή τελικά θα γίνει με τον αλγόριθμο που κατανέμονται και οι τακτικοί πόροι των ΚΑΠ, και όχι όπως αποφασίστηκε προηγουμένως κατά παράβαση της απόφαση του συνεδρίου της ΚΕΔΕ με πριμοδότηση των μεγάλων δήμων, επειδή αναλογικά έχουν περισσότερους υπαλλήλους, άρα και μεγαλύτερο μισθολογικό κόστος.

Ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, αξίζει να σημειωθεί ότι μειοψήφησε στην απόφαση για ανάκληση της προηγούμενης απόφασης, πράγμα που είναι απολύτως συνεπές με την άποψη που έχει εκφράσει στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.

Εντύπωση ωστόσο προκάλεσε ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, αλλά και ο α΄ αντιπρόεδρος Γρήγορης Κωνσταντέλλος δεν είχαν να απαντήσουν κάτι, όταν ο Δήμαρχος Αγρινίου τους θύμισε και πέρυσι η έκτακτη ενίσχυση των Δήμων μοιράστηκε με κάποιους συντελεστές που όπως είπε «προσπαθούσαν να διορθώσουν τις αδικίες που είχαν γίνει». Κυρίζογλου και Κωνσταντέλλος απλώς εσιώπησαν…

Ο Γιώργος Παπαναστασίου πάντως δεν χαρίστηκε στο δίδυμο Κυρίζογλου – Κωνσταντέλλου. Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ την Τετάρτη επίκρινε το Λ. Κυρίζογλου, λέγοντας ότι πήρε πίσω την απόφαση για την έκτακτη ΚΑΠ, ενώ στον Γρ. Κωνσταντέλλο καταλόγισε ότι «ξεσήκωνε τον κόσμο». Μάλιστα ο Δήμαρχος Αγρινίου μίλησε για προσωπικές στρατηγικές και «κοντρίτσες» που λαμβάνουν χώρα στα δρώμενα της ΚΕΔΕ και με νόημα ξεκαθάρισε προς όσους φοβούνται ένα τέτοιο ενδεχόμενο ότι δεν τον ενδιαφέρει να γίνει πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Εφημερίδα «Συνείδηση»