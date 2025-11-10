Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πόλεμος» διαρροών μετά την κατάθεση του Σπήλιου Λιβανού

«Πόλεμος» διαρροών ακολούθησε την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Λιβανός μίλησε για ανάκτηση 70 εκατομμυρίων ευρώ από τους επιτήδειους, λόγω των πολιτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά την υπουργία του, για να αντιμετωπιστούν η «υπέρμετρη και αδικαιολόγητη αύξηση του αριθμού των αμνοεριφίων» και η «υπέρμετρη αύξηση των απαιτήσεων σε δημόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων». Τόνισε, μάλιστα, ότι στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την «επιδοματοφαγία», αλλάζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιδορήθηκε, προπηλακίστηκε και απειλήθηκε.

Πηγές Ν.Δ.: Στόχος να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές της Ν.Δ. έκαναν λόγο για «αναγκαίες, άμεσες και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις» στις οποίες προέβη κατά το διάστημα της θητείας του ο κ. Λιβανός. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι στόχος, όπως είπε, ήταν «να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν εγκλωβισμένος σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα διαχρονικών παθογενειών».

«Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των Δασικών Σχεδίων Βόσκησης, ελήφθη η πρωτοβουλία μετατροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή, σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε το OpenGov για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ και βγήκε η προκήρυξη “ανοιχτών” διαγωνισμών για την επιλογή του τεχνικού συμβούλου», είπαν μεταξύ άλλων οι πηγές της Ν.Δ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κύκλωμα εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ

Αποκαλυπτική χαρακτήρισαν την κατάθεση Λιβανού πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες ο πρώην υπουργός «υπογράμμισε ότι ήταν ο πρώτος υπουργός που ανέδειξε την παθογένεια που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, ανέφερε ότι όταν έλαβε τα στοιχεία από τον οργανισμό για την εκτίναξη του εθνικού αποθέματος το 2019-2021 έμεινε “εμβρόντητος”, αντίδραση εντελώς διαφορετική από του προκατόχου του, Μ. Βορίδη, που πριν από λίγες ημέρες κατά την κατάθεσή του στην Επιτροπή είχε εντελώς διαφορετική προσέγγιση και ο ίδιος απείχε από παρεμβάσεις εξυγίανσης. […] Τόνισε με νόημα πως πολλοί από όσους τον πολέμησαν ήταν παραγωγοί, “τα ονόματα των οποίων είναι γνωστά στην Επιτροπή, καθώς ακούγονται διαρκώς”. Με την κατάθεσή του ο πρώην υπουργός επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό που πλέον όλοι οι Ελληνες γνωρίζουν, τη λειτουργία ενός κυκλώματος εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ, εις βάρος των έντιμων αγροτών, το οποίο δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο πρώην υπουργός κατέθεσε ότι ο κ. Ξυλούρης είχε επιδιώξει επανειλημμένα να συναντηθούν και ήταν ιδιαίτερα επίμονος χρησιμοποιώντας αγοραίο λόγο, ακόμη και σε γραφεία συνεργατών του, όπου τον καθύβριζε. Ωστόσο, προσωπική επαφή δεν υπήρξε ποτέ με τον ίδιο, κατόπιν απόφασης του κ. Λιβανού.. », επισημαίνοντας ότι «αυτά σε αντίθεση με άλλους υπουργούς αλλά και αξιωματούχους του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις είχαν προνομιακές σχέσεις με τον κ. Ξυλούρη και διευκόλυναν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του με παράνομες μεθοδεύσεις».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Με την υπουργική απόφαση Γεωργαντά «ξεπλύθηκε» το «γαλάζιο» κύκλωμα

«Ακόμα ένας υπουργός του Μητσοτάκη δηλώνει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι δεν έχει καταλάβει μέχρι και σήμερα πώς λειτουργούσε το κύκλωμα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του οποίου γινόταν το “αλισβερίσι” εκτάσεων (από την ηπειρωτική Ελλάδα) και εικονικού ζωικού κεφαλαίου (από τους “επιτήδειους” της Κρήτης, όπως τους έχει χαρακτηρίσει)», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ωστόσο», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, «ο κ. Λιβανός, μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι με την Υπουργική Απόφαση Γεωργαντά (148/2022) επί της ουσίας “ξεπλύθηκε” το “γαλάζιο” κύκλωμα των εικονικών βοσκοτόπων. Το πρόβλημα με τα πλαστά βοσκοτόπια το είχε άλλωστε εντοπίσει, όπως υποστήριξε, ο ίδιος ο κ. Λιβανός και επαίρεται ότι επιχείρησε να το περιορίσει. Παραδέχτηκε επίσης ότι και ο ίδιος “θα καταργούσε” τη δική του ρύθμιση (2021), με την οποία αφαιρέθηκαν οι περιορισμοί που προέβλεπαν ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι μπορούσαν να λαμβάνουν βοσκότοπους μόνο εντός της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η αλλαγή αυτή επέτρεψε σε Κρητικούς κτηνοτρόφους να λαμβάνουν επιδοτούμενα βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, δημιουργώντας ανισότητες και στρεβλώσεις».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσαν επίσης ότι «για να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα περί “διαχρονικών παθογενειών”, ο κ. Λιβανός μοίρασε υποκριτικά την ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν.Δ.».

Εθεσαν μάλιστα το ερώτημα: «Αραγε, δεν γνωρίζει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, έκανε όλες τις ενέργειες για την αλλαγή του κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων που οδήγησε τελικά στον κανονισμό OMNIBUS τον Δεκέμβριο του 2017;».

Πηγή: kathimerini.gr