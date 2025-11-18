Εξελίξεις στα Βορίζια: Συνελήφθη ο πατέρας των τεσσάρων αδελφών της μιας οικογένειας

Στη σύλληψη του πατέρα των τεσσάρων αδελφών της μιας εμπλεκόμενης οικογένειας προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση στα Βορίζια, μετά από σχετικό ένταλμα του ανακριτή, το πρωί της Τρίτης (18.11.25).

Πρόκεται για τον αδελφό της 56χρονης που σκοτώθηκε και είναι πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και θείος του 5ου προφυλακισμένου για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος των Βοριζίων.

Ο 58χρονος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την περασμένη εβδομάδα από την αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου. Ο 58χρονος έθεσε εαυτόν στη διάθεση των Αρχών.

Τις επόμενες μέρες κρίνεται η τύχη του 23χρονου

Η σύλληψη έγινε μία ημέρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα που πυροδότησε το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση. Ο φερόμενος δράστης αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος παραδέχτηκε ότι ήταν μέσα στο αμάξι, ωστόσο ισχυρίστηκε πως δεν πήγαινε στο σπίτι της οικογένειας Φριαγκιαδάκη, αλλά στο δικό του.

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τοποθέτηση και πυροδότηση βόμβας, ενώ οι Αρχές ερευνούν ποιος βρίσκεται πίσω από την κατασκευή της βόμβας.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi