«Exathlon»: Στο Νοσοκομείο ο Αγρινιώτης Στάθης Σχίζας, για τις πρώτες βοήθειες

Σοβαρό τραυματισμό είχε στο «Exathlon, ο Αγρινιώτης Στάθης Σχίζας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο δεύτερο επεισόδιο του «Exathlon» στον ΣΚΑΪ, η συμμετοχή του Στάθη Σχίζα -νικητή του «Survivor»- πήρε απρόσμενη τροπή, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος για το μετάλλιο.

Προσπαθώντας να κάνει καλύτερο χρόνο από τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη και να παραμείνει στη «μάχη» της διεκδίκησης, ο Στάθης Σχίζας ένιωσε έντονο πόνο στο πόδι, με αποτέλεσμα να σταματήσει απότομα το τρέξιμο και να καθίσει στο έδαφος.

Το Ιατρικό Επιτελείο έσπευσε άμεσα κοντά του, ενώ και οι συμπαίκτες του έδειξαν την ανησυχία τους.

Δείτε το βίντεο:

Λίγο αργότερα, ο Σχίζας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο εκτός στίβου για να εξεταστεί, με τον Παρουσιαστή Γιώργο Καράβα να ενημερώνει αρχικά ότι βρίσκεται στην ιατρική τέντα και στη συνέχεια ό,τι οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.