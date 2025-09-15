Εξασφάλισε μετάλλιο ο Καραλής στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο - Πέρασε τα 6 μέτρα

Στη μάχη για ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στο Τόκιο, έχει ριχτεί ο Εμμανουήλ Καραλής, o οποίος για 12η φορά πέρασε τα 6 μέτρα

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει μπει καλά στον τελικό του άλματος επί κοντώ, περνώντας αρχικά τα 5,75 μέτρα, ενώ στη συνέχεια πέρασε και τα 5,90 μέτρα, όμως απέτυχε και στη δεύτερη προσπάθεια για να περάσει τα 5,95, όμως τα κατάφερε με τη τρίτη και συνεχίζει. Πέρασε και τα 6 μέτρα και εξασφάλισε μετάλλιο.

Τα επιτυχημένα άλματα του Εμμανουήλ Καραλή

Δεύτερος ο «Μανόλο» -Πρώτος ο αλάνθαστος Ντουμπλάντις

Ο Καραλής έχει τον πρώτο λόγο για ένα μετάλλιο. Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος, πίσω μόνο από τον Σουηδό Αρμάντ Ντουμπλάντις, που δεν έχει χάσει άλμα και έχει πηδήξει τα έξι μέτρα, ενώ ακολουθούν οι Κέρτις Μάρσαλ από την Αυστραλία και τον Σαμ Κέντρικς από τις ΗΠΑ, που έχουν περάσει τα 5,95. Κανείς άλλος δεν έχει περάσει το 6αρι από όσους έχουν μείνει στον αγώνα.

Τρίτος αναδείχθηκε ο Αυστραλός Μάρσαλ με 5,95μ. και έμειναν Μανόλο και Ντουπλάντις για το χρυσό.

