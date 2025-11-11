Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Δυτική Ελλάδα – Έφερναν και διακινούσαν κάνναβη από την Ταϊλάνδη

Κύκλωμα ναρκωτικών εξαρθρώθηκε στη Δυτική Ελλάδα που εισήγαγε και διακινούσε κάνναβη από την Ταϊλάνδη στο Αίγιο μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, κατασχέθηκαν περισσότερα από επτά κιλά κάνναβης σε Ελλάδα και Γερμανία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από την Ταϊλάνδη.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών και εκδόθηκαν ισάριθμα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της εισαγωγής, της διακίνησης και της απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών καθώς και της νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένη έρευνα και συνεργασία του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας με το Τμήμα Καταπολέμησης Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας καθώς και τις Τελωνειακές Αρχές του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», εντοπίστηκαν τρία δέματα ταχυδρομημένα από την Ταϊλάνδη προς την Ελλάδα (Αίγιο), τα οποία περιείχαν συνολικά -974,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ σε δύο ακόμη περιπτώσεις εντοπίστηκαν στη Γερμανία, από τις κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον -6- κιλά και -478- της ίδιας ναρκωτικής ουσίας που είχαν αποσταλεί από την Ταιλάνδη στη Χώρα μας (Αίγιο).

Η αποστολή των δεμάτων είχε πραγματοποιηθεί με ψευδή στοιχεία, αναγράφοντας ενδεικτικά ότι περιείχαν είδη ρουχισμού, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους από τις τελωνειακές αρχές. Κατόπιν εγκρίσεων των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, διενεργήθηκαν ελεγχόμενες παραδόσεις των δεμάτων, οι οποίες ωστόσο δεν ολοκληρώθηκαν, καθώς οι φερόμενοι παραλήπτες δεν προσήλθαν για την παραλαβή τους.

Από την ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, την αξιοποίηση στοιχείων τηλεπικοινωνιών και τις διασταυρώσεις των δεδομένων, προέκυψε ότι αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε ο ένας εκ των κατηγορουμένων ο οποίος, σε συνεργασία με έναν συνεργό του, προέβαινε σε παραγγελίες ναρκωτικών ουσιών από το εξωτερικό. Επιπλέον, ο τρίτος κατηγορούμενος παρείχε υποστήριξη, διαθέτοντας οχήματα για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες στις 10-11-2025 στο Αίγιο και σε περιοχή του Ξυλοκάστρου, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις κατηγορούμενου, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους και σε αυτοκίνητα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -36- γραμμάρια κάνναβης,

• -5- ναρκωτικά δισκία,

• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• -3- μεταλλικά πτυσσόμενο μαχαίρι,

• -3- τρίφτες κάνναβης,

• -2- κινητά τηλέφωνα,

• -1.780- ευρώ, προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών,

• -2- αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν αναπτύξει σταθερή μεθοδολογία δράσης, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εισαγωγές ναρκωτικών σε δέματα μέσω ταχυδρομικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία και τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν δηλωθεί σε αλλοδαπά πρόσωπα ( αχυράνθρωπους), προκειμένου να αποκρύψουν την ταυτότητά τους.

Η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που κατασχέθηκε και αποπειράθηκαν να εισαγάγουν, αντιστοιχεί σε ποσότητα κάνναβης άνω των -7- κιλών, με εκτιμώμενη αξία που κυμαίνεται από 111.000 έως 223.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλη Έδρα Αιγίου.