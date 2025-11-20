Εξάρθρωση διεθνούς δικτύου αρχαιοκαπηλίας από την Europol – Έλληνας έκρυβε σπίτι του αρχαιολoγικό θησαυρό

Ένας 60χρονος Έλληνας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους μεγάλου διεθνούς κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο επιχείρησης της Europol.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) πραγματοποιήθηκε διεθνής αστυνομική επιχείρηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία περιλάμβανε έρευνες σε οικίες, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία. Πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έφοδοι και έρευνες σε σπίτια, με αποτέλεσμα 35 συλλήψεις και κατασχέσεις αντικειμένων ανυπολόγιστης αξίας.

Οι ελληνικές Αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα ο οποίος είχε στην κατοχή του αρχαία αντικείμενα και θρησκευτικές εικόνες.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών από ανακριτικές Αρχές και ευρωπαϊκής εντολής έρευνας των εισαγγελικών Αρχών της Βουλγαρίας για την εμπλοκή Ελλήνων πολιτών σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος αρχαιοκαπήλων με επικεφαλής γνωστό ποινικό στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είχε ζητήσει τη συνδρομή μέσω της Europol από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: cnn.gr