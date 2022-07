Έξαλλος ο Νικ Κύργιος με “μεθυσμένη” θεατή στο Wimbledon: Ζήτησε και την απέβαλαν – “Διώξ’ την, έχει πιει 700 ποτά”

Ο Νικ Κύργιος ηττήθηκε 3-1 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του τουρνουά τένις Wimbledon, αλλά αυτό που έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν ο εκνευρισμός του Ελληνοαυστραλού τενίστα με μια μεθυσμένη θεατή που μιλούσε κατά τη διάρκεια των σερβίς.

Ειδικότερα, ο Νικ Κύργιος διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή της αναμέτρησης για την θεατή λέγοντας: “Αυτή με το φόρεμα, αυτή που μοιάζει σαν να έχει πιει 700 ποτά”, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αποβληθεί από το γήπεδο.

“Με ενοχλεί στο σερβίς, στον τελικό του Wimbledon, που δεν υπάρχει μεγαλύτερο ματς. Δεν με πίστεψες και μετά το έκανε πάλι και παραλίγο να μου κοστίσει το game. Γιατί είναι ακόμα εδώ; Είναι τέρμα μεθυσμένη και μου μιλάει την ώρα του αγώνα, είναι απαράδεκτο” είπε ο τενίστας στον διαιτητή.

Όσο για τη μεθυσμένη γυναίκα που ενόχλησε τόσο πολύ τον Νικ Κύργιο, αυτή πρόκειται για την 32χρονη δικηγόρο Ania Palus από την Πολωνία, η οποία δικαιολογήθηκε πως φώναζε για να στηρίξει τον Νικ Κύργιος και όχι για να του κάνει κακό στο παιχνίδι του.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν μεθυσμένη, καθώς είχε πιει μόλις δύο ποτά, αλλά πρέπει να την πείραξαν οι πολλές ώρες στον καυτό ήλιο στο γήπεδο.

