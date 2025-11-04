Έξαλλος ο Απόστολος Γκλέτσος με τη Σοφία Μουτίδου – Πέταξε τα μικρόφωνα και αποχώρησε από πλατό εκπομπής

Πανικός επικράτησε στο πλατό της νέας εκπομπής «Real View», όπου ήταν καλεσμένος ο ηθοποιός, Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος αποχώρησε έξαλλος από το πλατό, ενοχλημένος με τη Σοφία Μουτίδου.

Τον Απόστολο Γκλέτσο υποδέχτηκαν το βράδυ της Τρίτης (04.11.2025), οι παρουσιάστριες της εκπομπής του Open, Σοφία Μουτίδου, Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη. Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε στο ευαίσθητο θέμα της κακοποίησης στον καλλιτεχνικό χώρο, για το οποίο…ξέσπασε.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης on air, ρωτήθηκε αν είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης.

Η απάντησή του ήταν άμεση και δραματική, τονίζοντας την προσωπική του αντίδραση: «Θα είχε έρθει κοπέλα να μου πει ότι κάποιος την παρενόχλησε και δεν θα πήγαινα να τον δείρω, πριν τον καταγγείλω;», είπε.

Η ένταση στη συνέχεια κλιμακώθηκε απότομα όταν η παρουσιάστρια και ηθοποιός, Σοφία Μουτίδου, έριξε μία βαριά ατάκα στον Απόστολο Γκλέτσο, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του και πάλι.

«Η πολιτική σε έκανε μεγαλύτερο ψεύτη», του είπε η ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο:

Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος ζήτησε επιτακτικά παραδείγματα και διευκρινίσεις, ρωτώντας τη Σοφία Μουτίδου πού είπε ψέματα.

Όταν η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να φέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ή να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό της, ο Απόστολος Γκλέτσος αντέδρασε και αποχώρησε από το πλατό.

Ο Αποστόλης Γκλέτσος έφυγε αμέσως, βγάζοντας το μικρόφωνο, αφήνοντας άναυδες τις παρουσιάστριες της εκπομπής. Η αιφνίδια έξοδός του από το πλατό έφερε σε δύσκολη θέση τις παρουσιάστριες οι οποίες έκλεισαν άδοξα τη συζήτησή τους.

